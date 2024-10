Le secrétaire général Guterres a été critiqué pour ne pas avoir dénoncé l’attaque de missiles de Téhéran.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a dénoncé l’attaque de missiles iraniens contre Israël, après que Jérusalem-Ouest l’a critiqué pour ne pas l’avoir fait et l’a publiquement déclaré persona non grata.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a lancé mardi un barrage de roquettes sur Israël, le qualifiant de réponse aux récents assassinats israéliens des chefs du Hamas et du Hezbollah.

« Comme je l’ai fait pour l’attaque iranienne d’avril, et cela aurait dû être évident hier, dans le contexte de la condamnation que j’ai exprimée, je condamne à nouveau fermement les attaques massives de missiles lancées hier par l’Iran contre Israël. » Guterres a déclaré mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU.

Guterres a condamné Israël et le Hezbollah pour des mois d’attaques transfrontalières violant la souveraineté libanaise et a appelé à un cessez-le-feu immédiat.

« Il est grand temps d’arrêter le cycle nauséabond d’escalade après escalade » » a déclaré le secrétaire général de l’ONU. « Ce cycle mortel de violences du tac au tac doit cesser. Le temps presse. »

Ses commentaires interviennent après que le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a dénoncé le chef de l’ONU pour son incapacité à « condamner sans équivoque l’attaque odieuse de l’Iran » et a affirmé que Guterres avait « Pas encore à dénoncer le massacre et les atrocités sexuelles commises par les meurtriers du Hamas le 7 octobre », ou de déclarer le groupe palestinien organisation terroriste.















Katz a ensuite accusé Guterres d’être « une tache sur l’histoire de l’ONU » et de soutenir le Hamas, le Hezbollah, les Houthis yéménites et l’Iran.

L’ONU ne reconnaît pas la notion de persona non grata pour son personnel, a déclaré mercredi à la presse le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric. Il a qualifié l’annonce israélienne de politique et « juste une attaque de plus, pour ainsi dire, contre le personnel de l’ONU. »

Les États-Unis et la Russie se sont retrouvés unis pour critiquer la décision d’Israël. Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a critiqué l’annonce israélienne lors du point de presse quotidien, affirmant que de telles mesures étaient « pas productif » ou utile à la position de Jérusalem-Ouest dans le monde.

« L’ONU accomplit un travail incroyablement important à Gaza. Son travail est extrêmement important dans la région. Et l’ONU, lorsqu’elle agit au mieux, peut jouer un rôle important en matière de sécurité et de stabilité. » dit Miller.

Parallèlement, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que la décision israélienne excluait effectivement l’ONU du règlement du conflit.

« Nous voyons le point de vue israélien, qui dit qu’Israël n’autorise aucun rôle à l’ONU. En effet, la situation est extrêmement tendue dans la région, nous appelons chacun à faire preuve de retenue », » a déclaré Peskov.