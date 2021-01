Le chef de l’ONU célébrera virtuellement le 75e anniversaire de l’Assemblée

NATIONS UNIES (AP) – Le Secrétaire général Antonio Guterres effectuera sa première visite virtuelle depuis le début des verrouillages du COVID-19 de l’année dernière pour participer à des événements à Londres commémorant le 75e anniversaire de la première session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a eu lieu dans la capitale britannique.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a annoncé jeudi que Guterres s’exprimera lors de l’événement principal dimanche intitulé «Nous, les peuples» – les premiers mots de la Charte des Nations Unies – où il devrait souligner les réalisations de l’ONU et appeler à «un partenariat mondial renouvelé pour relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés.

Parmi ces défis figurent la fin de la pandémie du COVID-19 et la lutte contre son impact dévastateur sur l’économie mondiale ainsi que la lutte contre le changement climatique.

Guterres avait espéré assister à la commémoration dans le Central Hall de Londres en face des Chambres du Parlement où les 51 pays qui étaient les membres fondateurs de l’Assemblée générale se sont réunis pour la première fois le 10 janvier 1946. Mais le Royaume-Uni est bloqué parce que de l’augmentation des infections à coronavirus, des hospitalisations et des décès, sa visite sera donc virtuelle.

L’ambassadrice britannique aux Nations Unies, Barbara Woodward, a déclaré à l’Associated Press que l’un des thèmes sera «l’importance de la guérison». C’était l’un des messages du discours du Nouvel An du secrétaire général, « et très en résonance avec le COVID et les vaccins et la guérison de la fracture économique et des inégalités qui ont été exacerbées par la pandémie », a-t-elle déclaré.

Même si la visite sera désormais virtuelle, Woodward a déclaré que la commémoration de dimanche serait «un excellent moyen» de marquer la participation du Royaume-Uni à la fondation des Nations Unies et sa participation en tant que membre permanent pendant 75 ans. « Elle a dit que cela mettra également en lumière le travail que Guterres » a fait là-bas sur « l’avenir que nous voulons et l’ONU dont nous avons besoin », le thème de cet anniversaire.

Il comprendra également une «conversation» entre le secrétaire général et des responsables britanniques, des représentants de la société civile et des jeunes.

Woodward a déclaré que le changement climatique serait également «un thème majeur» de la visite de Guterres car le Royaume-Uni préside le sommet mondial sur le climat des Nations Unies à Glasgow, en Écosse, en novembre prochain, officiellement connu sous le nom de 26e Conférence des Parties au Cadre des Nations Unies. Convention sur les changements climatiques.

Dujarric a déclaré que le secrétaire général s’exprimera lundi lors de la «Table ronde virtuelle de la COP26 sur la transition énergétique propre».

«L’événement est conçu pour présenter et générer plus d’engagements et d’actions pour accélérer la transition vers des systèmes électriques renouvelables, abordables et résilients en Afrique et dans les pays européens, ainsi que l’importance d’une transition juste pour garantir des emplois verts», l’ONU a déclaré le porte-parole.

Guterres sera rejoint par le secrétaire aux Affaires étrangères Dominic Raab et le nouveau président de la COP26, Alok Sharma, a déclaré Dujarric.

Il devrait également tenir des réunions virtuelles avec le Premier ministre Boris Johnson et d’autres responsables au cours de la visite.