Après une réunion virtuelle de l’ONU avec l’Union africaine, M. Guterres a déclaré lors d’une conférence de presse que le financement de COVAX est le seul moyen de garantir que les vaccins seront disponibles en Afrique et dans d’autres régions en développement.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré la semaine dernière lors d’une réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le COVID-19 que « la lumière au bout du tunnel devient plus brillante » pour mettre fin à la pandémie . Mais, a-t-il ajouté, les vaccins « devraient être partagés également en tant que biens publics mondiaux et non en tant que biens privés qui augmentent les inégalités et deviennent une raison de plus pour certaines personnes à la traîne ».

Tedros a déclaré que le programme ACT-Accelerator de l’OMS visant à développer et distribuer rapidement des vaccins équitablement, qui comprend le projet COVAX, « risque de devenir rien de plus qu’un geste noble » sans un nouveau financement majeur. COVAX aura besoin de 23,9 milliards de dollars supplémentaires en 2021, a-t-il déclaré, soulignant que le total de 28 milliards de dollars représente moins de la moitié de 1% des 11 billions de dollars de plans de relance annoncés jusqu’à présent par le Groupe de 20, les pays les plus riches du monde.

Le Royaume-Uni et la Russie ont déjà commencé à vacciner les gens contre le coronavirus. Aux États-Unis, le vaccin Pfizer pourrait obtenir le feu vert pour une utilisation d’urgence dans les prochains jours et le vaccin Moderna dans les semaines à venir. Le Canada a annoncé mercredi l’approbation du vaccin Pfizer,

Guterres a déclaré que les 54 pays d’Afrique avaient enregistré plus de 2,2 millions de cas d’infections à coronavirus et plus de 53000 décès dus au COVID-19.

« Il y a un réel espoir que les vaccins – en conjonction avec d’autres mesures de santé publique – aideront à surmonter la pandémie », a-t-il déclaré.

Mais pour y mettre un terme, a-t-il ajouté, les vaccins doivent être accessibles à tous et «la plupart des pays africains n’ont pas les fonds nécessaires pour répondre de manière adéquate à la crise, en partie à cause de la baisse de la demande et de leurs prix. exportations de matières premières. «

Le directeur des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, John Nkengasong, a déclaré fin novembre que les vaccinations contre le coronavirus du continent pourraient ne pas commencer avant le deuxième trimestre de l’année prochaine. «J’ai vu l’Afrique négligée lorsque les médicaments sont disponibles», a-t-il déclaré aux journalistes.

Guterres a déclaré mercredi, interrogé sur l’évaluation de Nkengasong: «J’espère que nous pourrons le faire pour le deuxième trimestre, mais il est vrai que ce que nous constatons aujourd’hui est un effort énorme de la part de plusieurs pays pour garantir que les vaccins sont disponibles pour leur propre population. «

« Il est vrai que nous voyons le nationalisme de la vaccination battre son plein », a déclaré le chef de l’ONU.

« Si l’Afrique n’obtient pas le bon soutien, nous ne pourrons pas lutter contre la pandémie », a-t-il déclaré. « Il y a plusieurs vaccins en cours pour COVAX, et il est parfaitement possible de livrer si le financement est garanti. »