Le chef de l’ONU avertit que le monde est à un pas de “l’annihilation nucléaire”

NATIONS UNIES – Le chef des Nations Unies a averti le monde lundi que “l’humanité n’est qu’un malentendu, une erreur de calcul loin de l’annihilation nucléaire”. Le secrétaire général Antonio Guterres a donné le terrible avertissement à l’ouverture de la réunion de haut niveau longtemps retardée pour examiner le traité historique vieux de 50 ans visant à empêcher la propagation des armes nucléaires et à terme à parvenir à un monde sans nucléaire. Il a cité en particulier la guerre en Ukraine et la menace des armes nucléaires dans les conflits au Moyen-Orient et en Asie, deux régions « vers la catastrophe ».

António Guterres a déclaré à de nombreux ministres, responsables et diplomates participant à la conférence d’un mois sur l’examen du Traité de non-prolifération nucléaire que la réunion se tenait “à un moment critique pour notre paix et notre sécurité collectives” et “à un moment de danger nucléaire jamais vu depuis le hauteur de la guerre froide.

La conférence est “l’occasion de définir les mesures qui permettront d’éviter certaines catastrophes et de mettre l’humanité sur une nouvelle voie vers un monde sans armes nucléaires”, a déclaré le secrétaire général.

Mais Guterres a averti que “les armes géopolitiques atteignent de nouveaux sommets”, près de 13 000 armes nucléaires sont dans des arsenaux à travers le monde, et les pays en quête de “fausse sécurité” dépensent des centaines de milliards de dollars en “armes apocalyptiques”.

“Tout cela à un moment où les risques de prolifération augmentent et où les garde-fous pour empêcher l’escalade s’affaiblissent”, a-t-il dit, “Et quand les crises – à connotation nucléaire – s’enveniment du Moyen-Orient et de la péninsule coréenne à l’invasion russe de Ukraine.”

António Guterres a appelé les participants à la conférence à prendre plusieurs mesures : renforcer et réaffirmer de toute urgence « la norme vieille de 77 ans contre l’utilisation des armes nucléaires », travailler sans relâche à l’élimination des armes nucléaires avec de nouveaux engagements pour réduire les arsenaux, s’attaquer « aux tensions latentes au Moyen-Orient et en Asie » et promouvoir l’utilisation pacifique de la technologie nucléaire.

« Les générations futures comptent sur votre engagement pour sortir du gouffre », a-t-il imploré les ministres et diplomates. “C’est le moment pour nous de relever ce test fondamental et de lever une fois pour toutes le nuage de l’anéantissement nucléaire.”

En vigueur depuis 1970, le Traité de non-prolifération, connu sous le nom de TNP, est celui qui a le plus d’adhésions parmi tous les accords de contrôle des armements, avec quelque 191 pays membres.

En vertu de ses dispositions, les cinq puissances nucléaires d’origine – les États-Unis, la Chine, la Russie (alors l’Union soviétique), la Grande-Bretagne et la France – ont convenu de négocier en vue d’éliminer un jour leurs arsenaux et les nations sans armes nucléaires ont promis de ne pas les acquérir en échange. pour une garantie de pouvoir développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

L’Inde et le Pakistan, qui n’ont pas adhéré au TNP, ont obtenu la bombe. La Corée du Nord a fait de même, qui a ratifié le pacte mais a annoncé plus tard qu’elle se retirait. Israël non signataire est soupçonné d’avoir un arsenal nucléaire mais ne le confirme ni ne le nie. Néanmoins, le traité a été crédité de limiter le nombre de nouveaux venus nucléaires (le président américain John F. Kennedy avait autrefois prévu jusqu’à 20 nations dotées d’armes nucléaires) en tant que cadre de coopération internationale en matière de désarmement.

La réunion, qui se termine le 26 août, vise à générer un consensus sur les prochaines étapes, mais les attentes sont faibles pour un accord substantiel – le cas échéant.

Pourtant, le président suisse Ignazio Cassis, les premiers ministres Fumio Kishida du Japon et Frank Bainimarama des Fidji, et plus d’une douzaine de ministres des affaires étrangères des nations font partie des participants attendus d’au moins 116 pays, selon un responsable de l’ONU qui a parlé sous couvert d’anonymat parce que il n’était pas autorisé à parler publiquement avant la conférence.

Parmi les autres intervenants à l’ouverture de lundi figurent le chef du nucléaire de l’ONU Rafael Grossi, le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

L’examen quinquennal du TNP devait avoir lieu en 2020, alors que le monde était déjà confronté à de nombreuses crises, mais a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19.

Il se déroule à un moment de craintes accrues d’une confrontation nucléaire, stimulées par les commentaires de la Russie après son invasion de l’Ukraine voisine le 24 février.

Le président russe Vladimir Poutine a alors averti que toute tentative d’ingérence entraînerait des “conséquences que vous n’avez jamais vues” et a souligné que son pays est “l’une des puissances nucléaires les plus puissantes”. Quelques jours plus tard, Poutine a ordonné que les forces nucléaires russes soient mises en état d’alerte.

Patricia Lewis, ancienne directrice de l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, qui est maintenant en charge des programmes de sécurité internationale au sein du groupe de réflexion sur les affaires internationales Chatham House à Londres, a déclaré que “les menaces du président Poutine d’utiliser des armes nucléaires ont choqué la communauté internationale”.

La Russie n’est pas seulement signataire du TNP, mais dépositaire des ratifications de traités et, en janvier, elle s’est jointe aux quatre autres puissances nucléaires pour réitérer la déclaration de l’ancien président américain Ronald Reagan et de l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev selon laquelle « une guerre nucléaire ne peut jamais être gagnée et doit ne jamais être combattu », a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Lewis a déclaré que les pays participant à la conférence de révision auront une décision difficile à prendre.

Pour soutenir le traité et ce qu’il représente, “les gouvernements devront faire face au comportement et aux menaces de la Russie”, a-t-elle déclaré. “D’un autre côté, cela risque de diviser les membres du traité – dont certains ont été convaincus par la propagande russe ou du moins ne sont pas aussi concernés, par exemple, que les États de l’OTAN.”