Le chef de l’ONU avertit le monde que l’humanité n’est « qu’à un malentendu de l’anéantissement nucléaire » | Nouvelles du monde

L’humanité n’est “qu’à un malentendu de l’anéantissement nucléaire”, selon le chef de l’ONU dans un avertissement sévère.

Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré que les crises “à connotation nucléaire couvent”, citant le Moyen-Orient, Corée du Nord et Russiel’invasion de Ukraine.

Cela survient alors que l’Amérique accuse la Russie d’utiliser la plus grande centrale nucléaire d’Ukraine, dont elle s’est emparée au début de la guerre, comme “bouclier nucléaire” lors de ses attaques.

Image:

Un soldat russe à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Photo : AP



Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington était “profondément préoccupé” par le fait que Moscou utilisait désormais l’usine de Zaporizhzhia comme base militaire et tirait sur les troupes ukrainiennes autour d’elle.

Il a dit : “Les Ukrainiens ne peuvent pas riposter de peur qu’il y ait un terrible accident impliquant la centrale nucléaire.”

Pendant ce temps, M. Guterres a déclaré que “les armes géopolitiques atteignent de nouveaux sommets”, près de 13 000 armes nucléaires sont dans les arsenaux dans le monde et que les pays en quête de “fausse sécurité” dépensent des centaines de milliards de dollars en “armes apocalyptiques”.

Il a déclaré: “Tout cela à un moment où les risques de prolifération augmentent et où les garde-fous pour empêcher l’escalade s’affaiblissent”.

M. Guterres a évoqué la nécessité de s’attaquer aux “tensions latentes” au Moyen-Orient et en Asie.

“En ajoutant la menace des armes nucléaires aux conflits qui perdurent, ces régions se dirigent vers la catastrophe. Nous devons redoubler d’appui au dialogue et à la négociation”, a-t-il poursuivi.

Il a dit aujourd’hui que l’humanité n’était “qu’un malentendu, une erreur de calcul loin de l’anéantissement nucléaire”.

Il s’exprimait à l’ONU pour examiner le Traité de non-prolifération (TNP), qui est entré en vigueur en 1970, visant à empêcher la propagation des armes nucléaires et à terme à parvenir à un monde sans nucléaire.

Il a déclaré aux ministres, responsables et diplomates à New York que la conférence d’un mois se tenait “à un moment critique pour notre paix et notre sécurité collectives” et “à une époque de danger nucléaire jamais vue depuis le plus fort de la guerre froide”.

Image:

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un



“Le monde s’inquiète que la menace de la catastrophe de l’utilisation des armes nucléaires ait réapparu”, a-t-il déclaré à l’assemblée, et “le chemin vers un monde sans armes nucléaires est soudainement devenu encore plus difficile”.

Quels pays ont des armes nucléaires ?

Dans le cadre du TNP, les cinq puissances nucléaires d’origine – les États-Unis, la Chine, la Russie (alors l’Union soviétique), le Royaume-Uni et la France – ont convenu de négocier en vue d’éliminer à terme leurs arsenaux.

Et les nations sans armes nucléaires ont promis de ne pas en acquérir en échange d’une garantie de pouvoir développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Il a l’adhésion la plus large de tous les accords de contrôle des armements, avec 191 pays membres.

L’Inde et le Pakistan, qui n’ont pas adhéré au TNP, ont continué à avoir des programmes d’armes nucléaires, tout comme la Corée du Nord, qui a ratifié le pacte mais a ensuite annoncé son retrait.

Israël non signataire est soupçonné d’avoir des armes nucléaires mais ne l’a pas confirmé ou nié.

Image:

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’adresse à la Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires à New York



La réunion de New York est “l’occasion de définir les mesures qui permettront d’éviter certaines catastrophes et de mettre l’humanité sur une nouvelle voie vers un monde sans armes nucléaires”, a déclaré M. Guterres.

Il a appelé les nations à renforcer et à réaffirmer « la norme vieille de 77 ans contre l’utilisation des armes nucléaires » ; travailler sans relâche à l’élimination des armes nucléaires avec de nouveaux engagements pour réduire les arsenaux ; et promouvoir l’utilisation pacifique de la technologie nucléaire.

“Les générations futures comptent sur votre engagement à sortir de l’abîme”, a déclaré M. Guterres.

“C’est le moment pour nous de relever ce test fondamental et de lever une fois pour toutes le nuage de l’anéantissement nucléaire.”

Quelques jours après l’invasion russe du 24 février, le président Vladimir Poutine a mis les forces de dissuasion de son pays – qui comprennent des armes nucléaires – en état d’alerte maximale, citant ce qu’il a appelé des déclarations agressives des dirigeants de l’OTAN et des sanctions économiques occidentales contre Moscou.

Mais dans une lettre aux participants à la conférence, M. Poutine a écrit : “Il ne peut y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire et elle ne devrait jamais être déclenchée, et nous défendons une sécurité égale et indivisible pour tous les membres de la communauté mondiale”.