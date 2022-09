Le chef de l’ONU au Conseil de sécurité demande une enquête sur le “catalogue de cruauté” de la guerre en Ukraine

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à une enquête sur le “catalogue de cruauté” dans la guerre en Ukraine alors qu’il ouvrait une réunion du Conseil de sécurité avec les principaux diplomates russes et américains.

Les rapports de l’organe des droits de l’homme des Nations Unies montrent “un catalogue de cruauté – exécutions sommaires, violences sexuelles, torture et autres traitements inhumains et dégradants contre des civils et des prisonniers de guerre”, a déclaré António Guterres.

“Toutes ces allégations doivent faire l’objet d’une enquête approfondie, pour garantir la responsabilité”, a-t-il déclaré, sans pointer directement du doigt la Russie.

“Les auteurs doivent être tenus responsables dans le cadre de procédures judiciaires équitables et indépendantes. Les victimes et leurs familles ont droit à la justice, à un recours et à réparation.”

La France, l’actuel chef du Conseil de sécurité, a convoqué la session sur la responsabilité en Ukraine lors de l’Assemblée générale des Nations Unies.

“Il n’y a pas de paix sans justice”, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna aux journalistes avant d’entrer en séance.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était présent ainsi que le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui a refusé des entretiens en tête-à-tête avec son homologue russe depuis l’invasion, doutant de la volonté de Moscou de tout effort de paix.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s’adressant à l’Assemblée générale mercredi, a exigé un tribunal spécial et une “punition” pour la Russie pour son invasion et ses abus.