2 Penny Stocks «Strong Buy» avec une hausse de plus de 200% à l’horizon

Parlons du risque et de la vue d’ensemble. C’est le moment opportun, car le grand risque – présenté par la pandémie COVID-19 – recule enfin grâce au programme de vaccination en cours. COVID laisse derrière lui une économie qui a été forcée de s’arrêter il y a un an alors qu’elle était en pleine expansion, stimulée par les politiques de déréglementation. Alors que la nouvelle administration Biden est occupée à renverser de nombreuses politiques de Trump, au moins pour l’instant, l’économie rebondit. Et cela nous amène à prendre des risques. Une période de croissance économique et de rebond est une période indulgente pour passer à des investissements à risque, car la croissance économique générale tend à tout soulager. Deux stratèges de JPMorgan sont récemment intervenus, faisant valoir que les fondamentaux du marché sont toujours solides et que le secteur des petites et moyennes capitalisations va continuer à augmenter. Tout d’abord, sur les conditions générales, le stratège quantitatif Dubravko Lakos-Bujas a écrit: «Bien que la récente vente technique et la compression à court terme reçoivent beaucoup d’attention, nous pensons que la configuration macro positive, l’amélioration des fondamentaux et les perspectives COVID-19, la force des États-Unis. le consommateur, ainsi que le thème de la reflation restent les plus grandes forces en jeu. Non seulement cela devrait stimuler davantage les actions à la hausse, mais cela reste favorable à la poursuite de la rotation vers la réouverture économique… »Sur cette base, Eduardo Lecubarr, chef de l’équipe de stratégie Small / Mid-Cap, voit maintenant une opportunité pour les investisseurs, en particulier dans la plus petite valeur les stocks. « Nous nous en tenons à notre point de vue selon lequel 2021 sera un paradis pour les stockpickers avec de grandes opportunités de gagner de l’argent si vous êtes prêt à aller à contre-courant … De nombreux indicateurs macro ont chuté en janvier, mais les SMid-Caps et les actions en général ont continué de progresser » Nota Lecubarr. Et si vous êtes enclin à regarder des actions à haut risque, de petite à moyenne capitalisation, vous serez attiré par les actions penny. Le risque lié à ces jeux effraie les timides, car des problèmes très réels tels que des fondamentaux faibles ou des vents contraires écrasants pourraient être masqués par la faiblesse des cours des actions. Alors, comment les investisseurs devraient-ils aborder un investissement potentiel en penny stock? En s’inspirant de la communauté des analystes. Ces experts apportent une connaissance approfondie des industries qu’ils couvrent et une expérience substantielle à la table. Gardant cela à l’esprit, nous avons utilisé la base de données de TipRanks pour trouver deux penny stocks convaincants, selon les analystes de Wall Street. Les deux tickers affichent une cote de consensus Strong Buy et pourraient grimper de plus de 200% dans l’année à venir. CNS Pharmaceuticals (CNSP) Nous commencerons par CNS Pharmaceuticals, une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des glioblastomes, une classe de tumeurs agressives qui attaquent la tresse et la moelle épinière. Ces cancers, bien que rares, sont presque toujours en phase terminale et le SNC travaille sur une nouvelle thérapie conçue pour traverser plus efficacement la barrière hémato-encéphalique pour attaquer le glioblastome. La bérubicine, candidat médicament phare du SNC, est une anthracycline, une classe puissante de médicaments chimiothérapeutiques dérivés des souches de bactéries Streptomyces, et utilisée dans le traitement d’une grande variété de cancers. La bérubicine est le premier médicament de cette classe à se montrer prometteur contre les cancers du glioblastome. Le candidat médicament a terminé son essai clinique de phase 1, dans lequel 44% des patients ont présenté une réponse clinique. Ce nombre comprenait un patient qui a montré une «réponse complète durable», définie comme une absence démontrée de cancer détectable. Suite au succès de l’étude de phase 1, le CNS a demandé et obtenu l’approbation de la FDA pour sa demande de nouveau médicament expérimental. Cela donne à la société le feu vert pour mener une étude de phase 2 sur des patients adultes, une prochaine étape importante dans le développement du médicament. CNS prévoit de démarrer l’essai à mi-parcours au 1T21. Sur la base du potentiel de l’actif de la société dans le glioblastome et avec un cours de bourse de 2,22 $, plusieurs analystes estiment que le moment est venu d’acheter. Parmi les taureaux se trouve l’analyste 5 étoiles de Brookline, Kumaraguru Raja, qui adopte une position haussière sur les actions CNSP. «Jusqu’à présent, l’incapacité des anthracyclines à traverser la barrière hémato-encéphalique a empêché son utilisation pour le traitement des cancers du cerveau. Berubicin est la première anthracycline à traverser la barrière hémato-encéphalique chez l’adulte et à accéder aux tumeurs cérébrales… Berubicin a des données cliniques prometteuses dans un essai de phase 1 dans le glioblastome récurrent (rGBM) et a la désignation de médicament orphelin pour le traitement des gliomes malins de la FDA. Nous modélisons l’approbation de Berubicin pour le traitement du glioblastome récurrent en 2025 sur la base des données de phase 2 avec une probabilité de succès de 55% pour l’approbation. Nous modélisons des ventes de pointe de 533 millions de dollars en 2032 », a déclaré Raja. «Le pipeline CNS comprend également le WP1244 (nouvel agent de liaison à l’ADN) qui est 500 fois plus puissant que la daunorubicine pour inhiber la prolifération des cellules tumorales devrait entrer dans la clinique en 2021 … activité antitumorale ultérieure », a ajouté l’analyste. À cette fin, Raja évalue CNSP un achat, et son objectif de prix de 10 $ laisse supposer une marge de manœuvre pour un potentiel de hausse de 350% au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le bilan de Raja, cliquez ici) Que dit le reste de la rue? 3 achats et 1 attente s’ajoutent à une note consensuelle d’achat fort. Compte tenu de l’objectif de prix moyen de 8,33 $, les actions pourraient grimper d’environ 275% dans l’année à venir. (Voir l’analyse boursière CNSP sur TipRanks) aTyr Pharma (LIFE) Le prochain titre que nous examinons, aTyr Pharma, se concentre sur les maladies inflammatoires. Son principal candidat médicament, ATYR1923, est un agoniste de la neuropiline-2 (NRP2), agissant à travers les protéines réceptrices exprimées par le gène NRP2. Ces voies sont importantes pour le développement et les maladies cardiovasculaires et jouent un rôle dans la sarcoïdose pulmonaire de la maladie inflammatoire pulmonaire. En décembre, la société a signalé que le candidat-médicament avait terminé le recrutement de 36 patients dans un essai clinique de phase 1b / 2a, testant le médicament dans le traitement de la sarcoïdose pulmonaire. Les résultats de la présente étude sont attendus au 3T21 et éclaireront d’autres essais sur ATYR1923, y compris contre d’autres formes de maladie pulmonaire inflammatoire. Sur une note plus immédiate, début janvier, la société a annoncé les premiers résultats d’une autre clinique de phase 2 impliquant ATRY1923 – cette fois dans le traitement des patients hospitalisés pour des complications respiratoires graves du COVID-19. Les résultats étaient positifs, montrant qu’une dose unique d’ATYR1923 (à 3 mg / kg) a entraîné un temps de récupération médian de 5,5 jours. Dans l’ensemble, parmi les patients traités de cette manière, 83% ont vu une guérison en moins d’une semaine. Couvrant LIFE pour Roth Capital, l’analyste 5 étoiles Zegbeh Jallah a déclaré: «Nous aimons le profil de risque ici, avec deux tirs au but, et les détails des données mis à jour de l’étude COVID sont attendus dans les mois à venir. Également annoncé récemment, les données du programme de sarcoïdose pulmonaire aTyr seront rapportées au 3T21 … le succès de l’une ou l’autre de ces études pourrait entraîner un doublement ou plus de la capitalisation boursière, car ces opportunités semblent à peine être prises en compte par les investisseurs. Conformément à son approche optimiste, Jallah attribue aux actions LIFE une note d’achat et son objectif de cours de 15 $ suggère un potentiel de hausse impressionnant de 277% pour l’année à venir. (Pour voir le bilan de Jallah, cliquez ici) D’autres analystes sont sur la même longueur d’onde. Avec 2 évaluations d’achat supplémentaires, le mot dans la rue est que la VIE est un achat fort. En plus de cela, l'objectif de prix moyen est de 13,33 $, ce qui suggère une croissance robuste d'environ 236% par rapport au prix actuel de 3,97 $. (Voir l'analyse des actions LIFE sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées de négociation d'actions penny à des évaluations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks.