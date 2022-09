Le chef de l’ONU appelle le monde à aider le Pakistan gravement touché par les inondations

ISLAMABAD – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à aider le Pakistan après son arrivée dans le pays vendredi pour constater les dégâts causés par les inondations record qui ont tué des centaines de personnes et laissé plus d’un demi-million de personnes sans abri et vivant dans des tentes à ciel ouvert.