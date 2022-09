Le chef de l’ONU appelle le monde à aider le Pakistan gravement touché par les inondations

ISLAMABAD (AP) – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à aider le Pakistan après son arrivée dans le pays vendredi pour voir les dégâts causés par les inondations record qui ont tué des centaines de personnes et laissé plus d’un demi-million de personnes sans abri et vivant dans des tentes sous le Ciel ouvert.

Son voyage intervient moins de deux semaines après que Guterres a lancé un appel pour un financement d’urgence de 160 millions de dollars pour aider les personnes touchées par les pluies de mousson et les inondations qui ont causé au moins 10 milliards de dollars de dégâts et 1 391 morts.

« Je suis arrivé au Pakistan pour exprimer ma profonde solidarité avec le peuple pakistanais après les inondations dévastatrices ici. J’appelle à un soutien massif de la communauté internationale alors que le Pakistan répond à cette catastrophe climatique », a-t-il déclaré sur Twitter avant l’aube.

La semaine dernière, le chef de l’ONU a lancé un avertissement sévère sur les effets du changement climatique.

“Arrêtons de somnambulisme vers la destruction de notre planète par le changement climatique”, a-t-il déclaré dans un message vidéo lors d’une cérémonie à Islamabad à l’époque. « Aujourd’hui, c’est le Pakistan. Demain, ce pourrait être votre pays.

Jusqu’à présent, les agences des Nations Unies et plusieurs pays ont envoyé des dizaines d’avions d’aide. Les États-Unis ont déclaré qu’ils fourniraient 30 millions de dollars d’aide pour aider les victimes des inondations.

Les inondations ont touché tout le Pakistan et touché plus de 3,3 millions de personnes. Des sites du patrimoine ont également été endommagés, notamment Mohenjo Daro, considéré comme l’un des anciens établissements urbains les mieux conservés d’Asie du Sud.

Les ruines près de la rivière Indus ont été découvertes en 1922 et à ce jour, le mystère entoure la disparition de la civilisation qui remonte à 4 500 ans, coïncidant avec celles de l’Égypte ancienne et de la Mésopotamie.

Mohenjo Daro est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, et l’agence du patrimoine des Nations Unies a annoncé jeudi un montant d’urgence de 350 000 dollars pour aider à récupérer les sites du patrimoine culturel endommagés par les inondations.

Guterres a été reçu à son arrivée par la vice-ministre des Affaires étrangères Hina Rabbani Khar et rencontrera le Premier ministre Shahbaz Sharif et d’autres responsables gouvernementaux et militaires lors de sa visite.

Avant l’arrivée du chef de l’ONU, Sharif a déclaré à un diplomate américain en visite que le monde devrait intensifier sa lutte contre le changement climatique pour éviter des inondations plus meurtrières. Derek Chollet, un haut responsable du département d’État, était en visite à Islamabad pour évaluer les dommages et organiser l’aide.

Selon la déclaration du gouvernement, Chollet a affirmé que les États-Unis se tiendraient aux côtés du Pakistan à la suite des inondations et apporteraient leur aide pour aider les gens à se reconstruire.

Vendredi, le premier avion américain transportant de l’aide arrivera au Pakistan, selon des responsables pakistanais, qui affirment que Washington met en place un pont aérien d’aide humanitaire pour acheminer les secours indispensables aux victimes des inondations,

Depuis juin, de fortes pluies et des inondations ont ajouté de nouveaux fardeaux au Pakistan à court d’argent et ont mis en évidence l’effet disproportionné du changement climatique sur les populations pauvres. Les experts disent que le Pakistan n’est responsable que de 0,4% des émissions historiques mondiales imputées au changement climatique. Les États-Unis sont responsables de 21,5 %, la Chine de 16,5 % et l’UE de 15 %.

Les inondations au Pakistan ont également blessé 12 722 personnes, détruit des milliers de kilomètres de routes, renversé des ponts et endommagé des écoles et des hôpitaux, selon l’Agence nationale de gestion des catastrophes.

Munir Ahmed, Associated Press