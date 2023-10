Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est rendu au poste frontière de Rafah, entre l’Égypte et la bande de Gaza, dans le but d’acheminer l’aide vers l’enclave palestinienne assiégée. Cependant, on ne sait toujours pas exactement quand la livraison du matériel de secours stocké dans la péninsule égyptienne du Sinaï pourrait commencer.

« Nous travaillons activement avec toutes les parties, avec l’Égypte, Israël, les États-Unis… afin que ces camions circulent le plus rapidement possible », a déclaré António Guterres aux journalistes vendredi.

Les États-Unis ont déclaré que les détails d’un accord visant à envoyer de l’aide à travers la frontière étaient encore en cours de finalisation.

Plus tôt, Washington avait déclaré qu’un accord avait été conclu pour le passage des 20 premiers camions. Toutefois, les responsables de l’ONU affirment que les livraisons d’aide sont nécessaires à une échelle significative et dans des conditions durables.

La plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza dépendent depuis longtemps de l’aide humanitaire. L’enclave côtière est soumise à un blocus imposé par Israël et l’Égypte depuis que le Hamas en a pris le contrôle en 2007.

Avant le conflit actuel entre Israël et le Hamas, le groupe armé qui dirige Gaza, environ 450 camions humanitaires arrivaient quotidiennement dans l’enclave. Cependant, il est sous les bombardements israéliens, privé d’électricité, d’eau et de nourriture, et les frontières sont fermées depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.

« Nous sommes en négociations approfondies et avancées avec toutes les parties concernées pour garantir qu’une opération d’aide à Gaza démarre le plus rapidement possible et dans les bonnes conditions », a déclaré Jens Laerke, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). a déclaré aux journalistes à Genève.

L’ONU a été encouragée par les informations selon lesquelles la première livraison devrait commencer « dans les prochains jours », a-t-il ajouté.

Vie et mort

Guterres a déclaré qu’il y avait « un besoin absolu de faire circuler ces camions dès que possible et autant que nécessaire », ajoutant que « cela doit être un effort soutenu ».

« Nous ne cherchons pas à ce qu’un seul convoi vienne, mais nous souhaitons que les convois soient autorisés en nombre significatif afin de disposer de suffisamment de camions pour apporter un soutien à la population de Gaza », a déclaré le chef de l’ONU.

« Ce ne sont pas seulement des camions », a-t-il déclaré, « mais une bouée de sauvetage. Ils font la différence entre la vie et la mort.

Le siège et les bombardements de Gaza par Israël, lancés en représailles à une incursion meurtrière du Hamas en Israël, ont créé une crise humanitaire dans l’enclave.

Laerke a déclaré que Gaza avait cruellement besoin d’eau, de nourriture, de carburant et de fournitures médicales.

Routes endommagées

Rafah est le seul point de passage vers Gaza pour les marchandises et les personnes qui ne borde pas Israël.

Les efforts pour acheminer l’aide vers l’enclave ont été compliqués par la nécessité de se mettre d’accord sur un mécanisme d’inspection de l’aide et par les efforts visant à évacuer de Gaza les détenteurs de passeports étrangers.

Les routes menant à Gaza sont en cours de réparation après avoir été touchées par les bombardements des deux dernières semaines.

Hashem Zaqout d’Al Jazeera, qui a réussi à obtenir un accès rare au terminal de Rafah vendredi, a déclaré : « Les raids israéliens ont laissé de grands trous sur la route principale qui sera utilisée par les convois pour acheminer l’aide vers la bande de Gaza, rendant impossible la circulation des bus. ou des camions d’aide pour l’utiliser, mais les équipes égyptiennes sont actuellement en train de les recouvrir pour qu’elles soient à nouveau fonctionnelles.

Un responsable de l’ONU a déclaré que plus de 200 camions d’aide étaient prêts à être acheminés du Sinaï vers Gaza.

Lors de conflits précédents, l’aide avait été acheminée à Gaza lors de pauses humanitaires via le passage de Karem Abu Salem, connu des Israéliens sous le nom de Kerem Shalom, qui est contrôlé par Israël.

Mais Israël a déclaré qu’il n’autoriserait aucune aide provenant de son territoire jusqu’à ce que le Hamas libère les prisonniers qu’il détient depuis son attaque du 7 octobre.

Tel Aviv a déclaré que l’aide pouvait entrer par l’Égypte à condition qu’elle ne finisse pas entre les mains du Hamas.

L’Égypte a déclaré qu’elle n’accepterait aucun déplacement massif des habitants de Gaza vers le Sinaï, reflétant les craintes arabes que les Palestiniens puissent à nouveau fuir ou être forcés de quitter leurs foyers en masse, comme ils l’ont été lors de la Nakba, ou « catastrophe », qui a accompagné la création d’Israël en 2007. 1948.

« Responsabilité israélienne »

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré vendredi que l’un des objectifs de la guerre contre Gaza était de mettre fin à la « responsabilité israélienne » dans l’enclave.

Gallant a fait ces remarques lors d’un briefing devant la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, a indiqué son bureau.

« Gallant a détaillé les objectifs de la campagne, notamment l’élimination du Hamas et la destruction de ses capacités militaires et gouvernementales, la suppression complète de la responsabilité israélienne de la bande de Gaza et la création d’une nouvelle réalité de sécurité dans la région », indique le communiqué. .