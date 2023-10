Le chef de l’ONU appelle au cessez-le-feu et la région est « au bord du précipice » — Enjeux mondiaux

S’exprimer à PékinM. Guterres a déclaré qu’un cessez-le-feu « fournirait suffisamment de temps et d’espace » pour donner suite aux deux appels essentiels qu’il a lancés en début de semaine : au Hamas, pour la libération immédiate et inconditionnelle des otages détenus à Gaza, et à Israël, pour qu’il permettre à l’aide d’entrer dans l’enclave bouclée en proie à une crise humanitaire dévastatrice.

« La région est au bord du précipice », a-t-il prévenu.

Cet appel intervient un jour après que des centaines de personnes ont été tuées lors d’une frappe contre l’hôpital Al-Ahli dans la ville de Gaza, que M. Guterres a fermement condamnésoulignant que les hôpitaux et tout le personnel médical sont protégés par le droit international.

Les deux parties se sont mutuellement blâmées, les autorités de facto de Gaza accusant l’armée israélienne, qui à son tour a tenu pour responsables les roquettes ratées lancées par les militants du Jihad islamique vers Israël.

Le ONU Conseil de sécurité est prêt à se rencontrer mercredi matin à 10 heures, heure locale, à New York, pour discuter de la crise et voter une deuxième résolution appelant à une désescalade, alors que les tensions diplomatiques s’accentuent à la suite de l’explosion meurtrière de l’hôpital.

Le président américain Joe Biden est arrivé en Israël où il a été accueilli par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. M. Biden a promis son soutien à Israël et s’est dit « profondément attristé et indigné » par l’explosion meurtrière survenue à l’hôpital de la ville de Gaza.

« Catastrophe sans précédent »

Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini s’est adressé à un réunion d’urgence du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique, et a déclaré qu’« une catastrophe sans précédent se déroule sous nos yeux ».

« Gaza est étranglée et le monde semble avoir perdu son humanité« , a-t-il ajouté. » Chaque heure, nous recevons de plus en plus d’appels à l’aide désespérés de la part des habitants de la bande de Gaza. Des milliers de civils ont été tués au cours des 12 derniers jours, notamment des femmes et des enfants. »

L’aide bloquée à la frontière

Les camions transportant de l’aide vitale sont restés alignés au point de passage de Rafah, entre Gaza et l’Égypte. Dans un article publié mercredi sur la plateforme sociale X, l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies (OMS) Le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déploré que OMS les fournitures sont « bloquées » à la frontière depuis quatre jours.

« Chaque seconde où nous attendons une aide médicale, nous perdons des vies », a-t-il déclaré.

Les efforts diplomatiques incessants des hauts responsables de l’ONU en faveur de l’accès humanitaire devraient se poursuivre, avec le chef des secours de l’organisation, Martin Griffiths, sur le terrain au Caire, où il sera rejoint jeudi par le secrétaire général Guterres.

M. Griffiths a écrit mercredi sur X que fournir de l’aide à la population de Gaza est « une question de vie ou de mort ».

« Le faire de manière « durable, sans entrave et prévisible » est un « impératif humanitaire », a-t-il ajouté.

« Trop de vies en jeu »

La nourriture, l’eau, les médicaments essentiels et les produits de santé s’épuisent rapidement dans l’enclave, où plus d’un quart de la population a été déplacée depuis le début du conflit. L’OMS a déclaré mardi que sur 35 hôpitaux, quatre ne fonctionnent pas « en raison de graves dégâts et du ciblage ». Seuls huit des 22 centres de soins de santé primaires gérés par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) sont partiellement fonctionnels.

M. Guterres a souligné que l’aide est désespérément nécessaire pour répondre aux « besoins les plus élémentaires » de la population de Gaza, dont « l’écrasante majorité » sont des femmes et des enfants.

« Trop de vies – et le sort de la région tout entière – sont en jeu », a-t-il déclaré.

