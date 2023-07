Le chef de l’ONU appelle à une force de police internationale robuste pour aider à combattre les gangs armés d’Haïti

NATIONS UNIES (AP) – Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à une force internationale robuste pour aider à combattre les gangs armés d’Haïti et à rétablir la sécurité dans la nation appauvrie, affirmant qu’un expert de l’ONU estime qu’Haïti a besoin de jusqu’à 2 000 policiers anti-gang supplémentaires. officiers n’est pas exagéré.

Soulignant que l’ONU n’appelle pas à une force militaire ou à une mission politique, António Guterres a appelé les membres du Conseil de sécurité de l’ONU et les pays contributeurs potentiels « à agir maintenant » pour déployer une force multinationale pour aider la Police nationale haïtienne à « vaincre et démanteler les gangs ». ”

La nation caribéenne demande une telle force depuis octobre dernier.

Le chef de l’ONU, qui s’est rendu samedi à Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, a déclaré aux journalistes que les gangs criminels avaient une « mainmise » sur la population. « Le peuple haïtien est piégé dans un cauchemar vivant. Les conditions humanitaires sont plus qu’épouvantables », a-t-il déclaré.

Guterres s’est exprimé avant une réunion du Conseil de sécurité plus tard jeudi sur son rapport sur Haïti et après la conférence de presse de mercredi de l’expert indépendant de l’ONU pour Haïti, William O’Neill, qui a conclu un voyage de 10 jours dans le pays la semaine dernière.

O’Neill a estimé qu’Haïti a besoin de 1 000 à 2 000 policiers internationaux ayant une expertise dans les gangs criminels organisés et leur financement, ainsi que dans les enlèvements et les opérations urbaines. Il a souligné que la qualité des officiers est plus importante que la quantité.

O’Neill, un avocat américain qui travaille sur Haïti depuis plus de 30 ans et a aidé à établir la Police nationale haïtienne en 1995, a déclaré aux journalistes : « Je n’ai jamais vu la situation aussi mauvaise qu’elle l’est maintenant.

Le secrétaire général Guterres, interrogé sur l’estimation d’O’Neill, a déclaré que le nombre exact d’une force internationale doit être évalué mais qu’il devrait être « un nombre significatif » et qu’il pense que les chiffres de l’expert de l’ONU « ne reflètent aucune exagération ». ” Il a ajouté que la police avait également besoin de financement, de formation et d’équipement.

António Guterres a appelé à une action simultanée sur trois fronts : rétablir la sécurité, travailler à une solution politique qui rétablisse les institutions démocratiques et répondre aux besoins humanitaires urgents. Il a appelé les donateurs à répondre rapidement à l’appel de l’ONU de 720 millions de dollars pour aider plus de trois millions de personnes, qui n’est financé qu’à 23 %.

Le chef de l’ONU a déclaré que ces trois étapes sont essentielles pour briser le cycle de souffrance d’Haïti et créer une voie de sortie de la crise actuelle.

Les gangs ont gagné en puissance depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse et on estime désormais qu’ils contrôlent jusqu’à 80 % du capital. La recrudescence des meurtres, des viols et des enlèvements a conduit à un violent soulèvement de groupes d’autodéfense civils qui ont tué près de 200 personnes depuis avril dans leur lutte contre les membres présumés de gangs.

O’Neill a déclaré avoir rencontré des hauts responsables de la Police nationale d’Haïti, y compris l’inspecteur général, et ils lui ont dit qu’ils s’engageaient à examiner sérieusement l’intégrité et la compétence de tous les officiers et à rechercher des preuves d’inconduite, d’abus de pouvoir, d’activité criminelle ou de collusion. avec les gangs.

Il a déclaré que l’inspecteur général lui avait dit que 80 officiers avaient été suspendus et faisaient l’objet d’une enquête pour faute ou activité criminelle, et que la participation de la police à un mouvement de justice vigilante appelé « bwa kale » faisait également l’objet d’une enquête.

O’Neill a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer des membres du conseil et d’autres pays actifs en Haïti au cours de la semaine à venir pour discuter de sa visite et de ses recommandations, y compris un embargo immédiat sur les armes ainsi que le déploiement d’experts internationaux de la police.

