Le chef de l’ONU a alarmé les affrontements le long de la Ligne bleue, la démarcation entre Israël et le Liban, ainsi que les attaques signalées depuis le sud du Liban.

“J’appelle tous les partis – et ceux qui ont une influence sur ces partis – à éviter toute nouvelle escalade et tout débordement”, a-t-il déclaré. dit journalistes au siège de l’ONU, à New York.

Libérer les otages israéliens à Gaza

M. Guterres a réitéré la nécessité de toujours protéger les civils, comme le garantit le droit international.

« J’appelle à la libération immédiate de tous les otages israéliens détenus à Gaza », a-t-il déclaré.

Un accès humanitaire urgent

Le chef de l’ONU a souligné que les locaux, les hôpitaux, les écoles et les cliniques de l’ONU ne devaient jamais être pris pour cible, et a souligné l’urgence de l’accès humanitaire à l’enclave.

« Les fournitures vitales vitales – notamment le carburant, la nourriture et l’eau – doivent être autorisées à entrer à Gaza. Nous avons besoin d’un accès humanitaire rapide et sans entrave dès maintenant », a-t-il déclaré.

Augmentation du nombre de morts

Le nombre de morts en Israël suite aux attaques des groupes armés palestiniens, et à Gaza en raison des bombardements israéliens, a continué d’augmenter, avec des déplacements massifs dans toute l’enclave, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU. OCHAa déclaré mercredi.

OCHA a cité les médias israéliens, qui ont rapporté que mardi soir, plus de 1 000 Israéliens, dont des ressortissants étrangers, avaient été tués et au moins 2 806 personnes blessées, selon le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 830 Palestiniens avaient été tués et 4 250 blessés.

Plus d’un dixième de la population de Gaza, soit plus de 260 000 personnes, ont été déplacés depuis le début du conflit actuel le 7 octobre et ce chiffre augmente rapidement.

Onze employés de l’UNRWA tués

Au milieu de cette situation instable, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a rapporté que onze membres de son personnel ont été tués depuis samedi, tandis que 30 élèves de ses écoles sont morts et huit autres ont été blessés.

L’UNRWA constitue une bouée de sauvetage pour la plupart des quelque deux millions de réfugiés palestiniens à Gaza, fournissant des services essentiels tels que l’éducation et les soins de santé. Le conflit a forcé la fermeture de ses 14 centres de distribution alimentaire ainsi qu’une réduction des opérations. En outre, environ 220 000 Palestiniens ont cherché refuge dans environ 90 installations de l’UNRWA à travers l’enclave.

Juliette Touma, directrice de la communication de l’UNRWA, a déclaré Actualités de l’ONUmardi, que de nombreux collaborateurs travaillent encore.

« Nous avons des gens qui répondent aux besoins des personnes hébergées dans les refuges. Ils leur donnent des matelas, un endroit où dormir, de l’eau potable, de la nourriture, en coopération avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM),” dit-elle.

Une situation « dévastatrice »

Dans le même temps, les agences des Nations Unies, dont le PAM, ont souligné l’urgence des couloirs humanitaires et d’un accès sûr et sans entrave pour le personnel.

Samer Abdeljaber, directeur pays Palestine, a qualifié la situation de « dévastatrice ».

« Nous sommes sur le terrain et faisons tout ce que nous pouvons pour garantir que les personnes dans le besoin – celles qui ont fui leur foyer, celles qui vivent dans des refuges – reçoivent la nourriture et l’aide dont elles ont besoin pour survivre. »

Immédiatement après le conflit, le PAM a lancé une distribution de nourriture à 100 000 personnes dans les abris de l’UNRWA, avec pour objectif d’atteindre plus de 800 000 personnes, nécessitant 17,3 millions de dollars pour les secours immédiats et 45 millions de dollars sur six mois.

L’engagement politique se poursuit

Parallèlement, de hauts responsables de l’ONU, notamment le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, poursuivent leur dialogue avec les parties au conflit et les principales parties prenantes.

M. Wennesland a tenu mercredi des « réunions productives » avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry et d’autres hauts responsables, selon un rapport. poste sur son compte officiel sur X, anciennement Twitter.

Il a déclaré que la priorité était d’éviter de nouvelles pertes de vies civiles et de permettre l’accès de l’aide humanitaire à Gaza.

Dans une interview accordée mercredi à ONU Info, Hamada El Bayari, responsable du Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) dans l’enclave, a déclaré qu’il n’y avait « pas un seul centimètre immunisé à Gaza où les gens puissent se sentir en sécurité ».

Il a déclaré qu’environ 340 000 civils étaient désormais déplacés, environ 65 pour cent d’entre eux faisant de leur mieux pour se mettre à l’abri des frappes aériennes israéliennes, dans des écoles de l’agence de secours des Nations Unies (UNRWA) ou dans des abris désignés.

“Ce à quoi nous assistons dépasse vraiment l’imagination. Le bilan de cette guerre est vraiment énorme et semble sans précédent.”

Avec la fermeture des services publics par Israël et une panne d’électricité presque totale, il a averti que la défaillance du système d’égouts était un autre désastre potentiel imminent.

À l’heure actuelle, chaque minute qui passe ne fait qu’empirer les choses », a-t-il déclaré.