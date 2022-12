Le chef de l’ONU appelle à une action climatique crédible et convoque un sommet

NATIONS UNIES (AP) – Le chef des Nations Unies a exhorté lundi les dirigeants mondiaux à prendre de nouvelles mesures «crédibles» pour freiner le changement climatique, avertissant que les efforts jusqu’à présent sont insuffisants pour éviter la catastrophe.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l’objectif de l’accord de Paris sur le climat de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) “est à bout de souffle” alors que l’écart entre les émissions réelles de gaz à effet de serre et la quantité permettant d’atteindre l’objectif ne cesse de croître.

António Guterres a blâmé les gouvernements pour cet échec, affirmant que “les plans climatiques nationaux sont terriblement insuffisants”, bien qu’il ait reconnu que certaines mesures avaient été prises pour éloigner l’économie mondiale de l’utilisation des combustibles fossiles, qui est en grande partie responsable du réchauffement de la planète.

Le chef de l’ONU a déclaré qu’il souhaitait que “tous les pays fassent un effort supplémentaire pour réduire les émissions cette décennie conformément à l’objectif de 1,5 degré et garantissent un soutien à ceux qui en ont besoin”.

António Guterres a déclaré qu’il ne cesserait pas de pousser les gouvernements à affronter “cette menace existentielle” et prévoyait de convoquer un rassemblement de dirigeants en septembre pour discuter de la lutte contre le changement climatique.

L’invitation serait ouverte aux gouvernements, aux entreprises et à la société civile, a-t-il déclaré. “Le prix d’entrée n’est pas négociable – une action climatique crédible, sérieuse et nouvelle et des solutions basées sur la nature qui feront avancer l’aiguille et répondront à l’urgence de la crise climatique.”

“Ce sera un sommet sans fioritures”, a déclaré António Guterres, ajoutant : “Il n’y aura pas de place pour les rétrogrades, les greenwashers, les blâmeurs ou le reconditionnement des annonces des années précédentes”.

