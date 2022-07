Le chef de l’ONU appelle à mettre Israël sur liste noire pour les décès d’enfants

Israël en tête du rapport 2021 de l’ONU sur les violations des droits humains des enfants

Israël devrait être mis sur la liste noire des Nations Unies s’il continue à infliger des violences aux enfants palestiniens à des niveaux aussi élevés, a déclaré lundi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à la suite de la publication du dernier rapport de l’organisme international sur les enfants et les conflits armés.

L’ONU a vérifié 2 934 “violations graves» contre 1 208 enfants palestiniens et neuf enfants israéliens dans le rapport, qui couvrait Israël, la Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est et Gaza. De plus, les forces israéliennes ont tué 78 enfants palestiniens, en ont mutilé 982 et en ont détenu 637, selon le rapport, ajoutant que 75 % des détenus ont déclaré avoir subi des violences physiques.

Lire la suite L’allié intouchable : le gouvernement américain laisse Israël s’en tirer dans l’affaire de la mort d’un journaliste américano-palestinien

“Je suis choqué par le nombre d’enfants tués et mutilés par les forces israéliennes pendant les hostilités, lors de frappes aériennes sur des zones densément peuplées et par l’utilisation de balles réelles lors d’opérations de maintien de l’ordre», a écrit le chef de l’ONU.

“Si la situation se reproduisait en 2022, sans amélioration significative, Israël devrait être répertorié“, a-t-il soutenu, faisant référence au”liste noire» qui se trouve à la fin de chaque rapport annuel sur les enfants et les conflits armés. Israël n’a pas encore été inclus sur la liste, qui vise à faire pression sur des pays nommés et des groupes armés connus pour commettre des violations des droits humains des enfants. Certains diplomates ont suggéré que le pays – avec l’Arabie saoudite – a récemment fait pression sur l’ONU pour que son nom ne figure pas sur la liste.

Le rapport de 2021 a révélé qu’un total de 2 515 enfants ont été tués et 5 555 mutilés dans tous les conflits mondiaux au cours de l’année, avec 6 310 enfants recrutés ou utilisés d’une autre manière dans de tels conflits. Alors que les pires chiffres ont été signalés en Israël et en Palestine, au Yémen, où la coalition dirigée par l’Arabie saoudite continue d’attaquer malgré une trêve négociée par l’ONU, la Syrie, l’Afghanistan, la République démocratique du Congo et la Somalie ont également enregistré un nombre élevé de violations.

LIRE LA SUITE: La crise au Yémen plane sur la visite saoudienne de Biden

L’édition 2022 du rapport inclura les violations vérifiées par l’ONU en Ukraine, en Éthiopie et au Mozambique, a déclaré António Guterres. La chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a dénombré 335 enfants connus tués en Ukraine au 3 juillet et a déclaré que le chiffre réel était probablement plus élevé. Elle n’a pas précisé qui était responsable des décès.