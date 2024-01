Le chef de l’ONU appelle à la reprise du financement de l’agence d’aide palestinienne après des allégations de liens militants

RAFAH, Bande de Gaza (AP) — Le secrétaire général des Nations Unies a appelé dimanche les pays à reprendre le financement de la principale agence d’aide à la bande de Gaza après qu’une douzaine de ses employés ont été accusés d’avoir participé à l’attaque du Hamas contre Israël. qui a déclenché la guerre il y a quatre mois.

Le conflit qui a éclaté au sein de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est survenu alors que les responsables américains ont déclaré que les négociateurs se rapprochaient d’un accord de cessez-le-feu. L’accord en cours mettrait un terme de deux mois aux violences israélo-palestiniennes les plus meurtrières jamais enregistrées, qui ont alimenté l’instabilité au Moyen-Orient.





Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que l’agence connue sous le nom d’UNRWA serait contrainte de réduire son aide à plus de 2 millions de Palestiniens à Gaza dès février. L’enclave côtière est en proie à une grave crise humanitaire, avec un quart de la population confronté à la famine alors que les combats et les restrictions israéliennes entravent l’acheminement de l’aide humanitaire vers le territoire assiégé.

« Les actes odieux présumés de ces membres du personnel doivent avoir des conséquences », a déclaré Guterres dans un communiqué.

« Mais les dizaines de milliers d’hommes et de femmes qui travaillent pour l’UNRWA, dont beaucoup se trouvent dans des situations parmi les plus dangereuses pour les travailleurs humanitaires, ne devraient pas être pénalisés. Les besoins urgents des populations désespérées qu’ils servent doivent être satisfaits », a-t-il ajouté.

Il a précisé que sur les 12 employés accusés d’avoir participé à l’attaque, neuf ont été immédiatement licenciés, un a été confirmé mort et deux autres sont en cours d’identification. Il a déclaré qu’ils seraient tenus responsables, notamment par le biais de poursuites pénales.

UNE BOUÉE DE VIE À GAZA RISQUE DE « S’EFFONDRER »

L’UNRWA fournit des services de base, allant des soins médicaux à l’éducation, aux familles palestiniennes qui ont fui ou ont été chassées de ce qui est aujourd’hui Israël pendant la guerre de 1948 qui a entouré la création du pays. Ils vivent désormais dans des camps de réfugiés construits à Gaza, en Cisjordanie occupée par Israël, en Jordanie, au Liban et en Syrie.

Les réfugiés et leurs descendants sont au nombre d’environ 6 millions et, à Gaza, ils constituent la majorité de la population. L’UNRWA, qui emploie quelque 13 000 personnes à Gaza, a étendu ses opérations pendant la guerre et gère des abris abritant des centaines de milliers de personnes nouvellement déplacées.

Plus de 2 millions des 2,3 millions d’habitants du territoire dépendent des programmes de l’agence pour leur « pure survie », y compris la nourriture et le logement, a déclaré le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini. Il s’agit d’une bouée de sauvetage qui pourrait « s’effondrer à tout moment », a-t-il déclaré après la suspension du financement.

Les États-Unis, qui sont le plus grand donateur de l’agence, ont immédiatement réduit leur financement au cours du week-end, suivis par huit autres pays, dont la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie. Ensemble, les neuf pays ont fourni près de 60 % du budget de l’UNRWA en 2022.

La guerre entre Israël et le Hamas a tué plus de 26 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, détruit de vastes étendues de Gaza et déplacé près de 85 % de la population du territoire. L’attaque du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël, qui a déclenché la guerre, a tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et les militants ont pris environ 250 otages à Gaza.

PROGRÈS DANS LES POURPARLERS DE CESSEZ-LE-FEU

Deux hauts responsables de l’administration Biden ont déclaré que les négociateurs américains faisaient des progrès sur un accord potentiel en vertu duquel Israël suspendrait ses opérations militaires contre le Hamas pendant deux mois en échange de la libération de plus de 100 otages restants.

Les responsables, qui ont requis l’anonymat pour discuter des négociations sensibles, ont déclaré que les termes émergents de l’accord encore à conclure se dérouleraient en deux phases, les femmes, les personnes âgées et les otages blessés restant devant être libérés par le Hamas dans un premier 30. -phase de jour. L’accord émergent appelle également Israël à autoriser davantage d’aide humanitaire à Gaza.

Plus de 100 otages, principalement des femmes et des enfants, ont été libérés en novembre en échange d’un cessez-le-feu d’une semaine et de la libération de 240 Palestiniens emprisonnés par Israël.

Le directeur de la CIA, Bill Burns, devrait discuter des contours de l’accord naissant lors de sa rencontre dimanche en France avec David Barnea, le chef de l’agence de renseignement israélienne du Mossad, le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani et le chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel.

Malgré les progrès apparents, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réitéré samedi lors d’une conférence de presse télévisée que la guerre se poursuivrait jusqu’à la « victoire complète » sur le Hamas.

Netanyahu a également fustigé les manifestations massives organisées par les familles des otages et leurs partisans appelant à un nouveau cessez-le-feu et à un autre accord d’échange. Il a déclaré que les manifestations « renforcent les revendications du Hamas ».

La popularité de Netanyahu a chuté depuis le 7 octobre et il a fait face à des protestations croissantes exigeant de nouvelles élections, de nombreux Israéliens lui reprochant les échecs sécuritaires sans précédent ce jour-là ainsi que le sort des otages.

Des dizaines de milliers d’Israéliens se joignent aux manifestations hebdomadaires du samedi soir à Tel Aviv, et récemment des dizaines de proches des otages ont commencé à manifester devant la résidence privée de Netanyahu à Césarée.

ISRAËL SOUS EXAMEN APRÈS LA DÉCISION DE LA COUR

Le différend concernant l’UNRWA survient alors que la Cour internationale de Justice a statué vendredi qu’Israël devait faire tout son possible pour limiter les morts et les destructions lors de son offensive à Gaza et faciliter davantage d’aide humanitaire.

La décision contraignante ne va pas jusqu’à ordonner un cessez-le-feu, mais constitue en partie une réprimande de la conduite d’Israël dans la guerre. L’affaire portée par l’Afrique du Sud devant le tribunal de l’ONU allègue qu’Israël commet un génocide, ce qu’Israël nie avec véhémence. Une décision finale devrait prendre des années.

Le volume de l’aide entrant à Gaza reste bien inférieur à la moyenne quotidienne de 500 camions avant la guerre, et les agences des Nations Unies affirment que la distribution a été gravement entravée par les combats et les retards aux points de contrôle israéliens.

Au cours de la semaine dernière, les membres des familles des otages et leurs partisans ont empêché les camions d’aide d’entrer à Gaza au point de passage de Kerem Shalom, contribuant ainsi à l’arriéré. Dimanche, des dizaines de manifestants ont de nouveau bloqué l’entrée, scandant « Aucune aide ne passera jusqu’au retour des derniers otages ».

Plus tard dans la journée, l’armée a déclaré la zone autour du passage zone militaire fermée, ce qui interdirait les manifestations à cet endroit. Cette décision semble viser à garantir le bon fonctionnement du passage à niveau.

Israël tient le Hamas pour responsable des pertes civiles, affirmant que les militants s’intègrent dans la population locale. Israël affirme que son offensive aérienne et terrestre à Gaza a tué plus de 9 000 militants, sans fournir de preuves.

L’offensive a provoqué de vastes destructions dans le nord de Gaza, où Israël affirme avoir largement démantelé le Hamas. Les combats se concentrent désormais sur la ville méridionale de Khan Younis et sur un groupe de camps de réfugiés construits dans le centre de Gaza depuis 1948.

Les États-Unis, l’allié le plus proche d’Israël, appellent de plus en plus à la retenue et à ce que davantage d’aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, tout en soutenant l’offensive.

Shurafa a fait un reportage depuis Deir al-Balah, dans la bande de Gaza et Lidman depuis Jérusalem. Aamer Madhani, Matthew Lee et Zeke Miller à Washington ont contribué à ce rapport.

