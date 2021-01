L’ancien Premier ministre portugais et chef des Nations Unies pour les réfugiés a été choisi par l’assemblée de 193 membres pour succéder à Ban Ki-moon après une course très disputée et transparente en octobre 2016 qui comprenait initialement 13 candidats – sept femmes et six hommes. Guterres a pris ses fonctions le 1er janvier 2017.

« Je suis disponible pour un second mandat en tant que Secrétaire général des Nations Unies, si telle est la volonté des Etats membres », a déclaré Guterres dans une lettre à Bozkir obtenue par l’Associated Press.

Plusieurs diplomates ont déclaré que Guterres attendait les résultats de l’élection présidentielle américaine et n’aurait pas demandé un second mandat si Donald Trump avait gagné. Mais un autre diplomate familier avec sa pensée a déclaré qu’après plus de 40 ans de service public, Guterres aurait estimé qu’il n’aurait pas abandonné l’ONU si Trump avait vaincu le président élu Joe Biden, qui était Le 20 janvier prend ses fonctions.

Trump a retiré les États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Accord de Paris sur le climat soutenu par l’ONU de 2015 et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et a cessé de financer le Fonds des Nations Unies pour la population et l’Agence des Nations Unies pour la Palestine. réfugiés. Biden a déclaré que les États-Unis rejoindraient bientôt l’OMS et l’accord sur le climat.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que Guterres avait répondu vendredi à une lettre de Bozkir demandant « ses intentions concernant un deuxième mandat ».

Le secrétaire général a passé du temps à parler à sa famille pendant les vacances, a déclaré Dujarric, et « je ne pense pas qu’un cycle électoral particulier dans un pays en particulier ait influencé sa décision ».

Dujarric a déclaré que Guterres avait appelé Bozkir vendredi, puis avait informé les cinq membres permanents du Conseil de sécurité – les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. L’ambassadeur de Chine à l’ONU, Zhang Jun, a organisé un déjeuner pour les ambassadeurs du P5, comme on les appelle, avec le secrétaire général vendredi, ont déclaré des diplomates.

L’Assemblée générale élit le Secrétaire général sur proposition des 15 membres du Conseil de sécurité, où les cinq membres permanents ont le droit de veto, leur soutien est donc crucial.

Guterres, 71 ans, a reçu sa première grande déclaration de soutien lundi soir.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson « a chaleureusement salué la décision du Secrétaire général de briguer un second mandat et l’a félicité pour un premier mandat réussi », a déclaré son bureau à l’issue d’une réunion virtuelle entre les deux dirigeants.

Guterres s’est également entretenu avec les dirigeants des groupes régionaux de l’ONU vendredi et a envoyé une lettre au Conseil de sécurité lundi, a déclaré le porte-parole de l’ONU.

En ce qui concerne les prochaines étapes, une résolution de l’Assemblée générale adoptée en septembre 2015 demande aux Présidents de l’Assemblée et du Conseil de sécurité de << lancer le processus de recrutement des candidats au poste de Secrétaire général en une lettre commune adressée à tous les États membres. "

Le porte-parole de l’Assemblée, Brenden Varma, a déclaré que le président Bozkir s’est entretenu lundi avec l’ambassadeur tunisien de l’ONU Tarek Ladeb, président du conseil de ce mois-ci, et qu’il le rencontrera mardi, entre autres pour « prendre les prochaines étapes de ce processus ». discuter.

La résolution de 2015, adoptée par consensus, a rendu la sélection autrefois largement secrète du Secrétaire général plus ouverte et transparente. Il a permis aux États membres de l’organisation mondiale d’accéder à des informations de base sur tous les candidats, y compris leur CV, et de les rencontrer et de les interroger lors de séances publiques.

Juste avant Noël, un groupe de 25 pays de toutes les régions, le groupe Responsabilité Cohérence et Transparence, a écrit une lettre à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité, exhortant le processus de sélection à respecter « au minimum » les normes de transparence et de participation des membres des Nations Unies.

L’élection de Guterres a été une déception pour les femmes, qui n’ont jamais occupé la haute fonction de l’ONU, et pour les Européens de l’Est qui n’ont jamais eu de secrétaire général de la région. Ce serait le prochain dans la rotation géographique informelle du chef de l’ONU lorsque Guterres, un Européen de l’Ouest, serait élu.

Puisqu’il s’agit de la première fois qu’un parti en place cherche un second mandat après l’adoption de la résolution, et qu’on ne sait pas encore s’il y aura d’autres candidats, les prochaines étapes ne sont pas claires.

Guterres a déclaré dans sa réponse à Bozkir: «Conformément au vif intérêt de l’Assemblée générale pour la transparence et l’inclusion, je suis prêt à répondre pleinement aux attentes mentionnées dans votre lettre, en particulier en ce qui concerne la soumission d’un énoncé de vision et participation à un dialogue informel avec les États membres. «

Le Secrétaire général a déclaré dans la lettre qu’il avait fait des efforts pour réformer les Nations Unies «pour répondre aux aspirations des États membres, pour lutter pour la dignité et le bien-être des personnes, tout en promouvant la durabilité de notre planète. générations futures. «

Le jour de son élection, Guterres s’est engagé à être «un bâtisseur de ponts» et à promouvoir une nouvelle «diplomatie pour la paix».

Mais au cours des quatre dernières années, l’ONU, bastion mondial du multilatéralisme, et son dirigeant ont cherché à faire face à un monde de plus en plus polarisé confronté à une pandémie, à des conflits régionaux, à une économie en contraction, à des inégalités croissantes et à des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine.