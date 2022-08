Le chef de l’ONU affirme son soutien à la dénucléarisation de la Corée du Nord

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a proclamé vendredi l’engagement inébranlable de l’ONU en faveur d’une Corée du Nord entièrement dénucléarisée, alors même qu’un Conseil de sécurité divisé laisse plus de place au pays isolé pour étendre ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques .

Lors d’une rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Séoul, António Guterres a déclaré qu’il affirmait “l’engagement clair de l’ONU en faveur de la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne et de la RPDC”, en utilisant les initiales du nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. .

“Il y a un objectif fondamental d’apporter la paix, la sécurité et la stabilité dans toute la région”, a-t-il déclaré à Yoon, tout en louant la participation de la Corée du Sud aux efforts internationaux de maintien de la paix et de lutte contre le changement climatique.

António Guterres, qui est arrivé jeudi en Corée du Sud, a ensuite rencontré le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin pour des discussions qui devaient être centrées sur la menace nucléaire nord-coréenne.

La Corée du Nord a testé plus de 30 missiles balistiques cette année, y compris ses premiers vols de missiles balistiques intercontinentaux depuis 2017, alors que le dirigeant Kim Jong Un pousse à faire progresser son arsenal nucléaire face à ce que la Corée du Nord a qualifié de “gangster-like”. Pressions et sanctions menées par les États-Unis.

Le rythme inhabituellement rapide des démonstrations d’armes souligne également la stratégie de la corde raide visant à forcer Washington à accepter l’idée de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire et à négocier l’allégement des sanctions et les concessions de sécurité dont il a tant besoin en position de force, selon les experts. Les gouvernements américain et sud-coréen ont également déclaré que le Nord se préparait à effectuer son premier essai nucléaire depuis septembre 2017, lorsqu’il a affirmé avoir fait exploser une ogive nucléaire conçue pour ses ICBM.

Alors que l’administration Biden a déclaré qu’elle ferait pression pour des sanctions supplémentaires si la Corée du Nord procédait à un autre essai nucléaire, les perspectives de mesures punitives significatives ne sont pas claires. La Chine et la Russie ont récemment opposé leur veto à des résolutions parrainées par les États-Unis au Conseil de sécurité de l’ONU qui auraient augmenté les sanctions contre le Nord pour certains de ses essais de missiles balistiques cette année, soulignant la division entre les membres permanents du conseil qui s’est aggravée à propos de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Les réunions de Guterres avec des responsables sud-coréens ont eu lieu un jour après que la Corée du Nord a revendiqué une victoire largement contestée sur COVID-19, mais a également blâmé son rival sud-coréen pour l’épidémie, jurant des représailles “mortelles”. Le Nord insiste sur le fait que ses infections initiales ont été causées par des tracts et d’autres objets transportés à travers la frontière sur des ballons lancés par des militants sud-coréens anti-Pyongyang, une affirmation que Séoul décrit comme non scientifique et “ridicule”.

La Corée du Nord a l’habitude d’augmenter la pression sur le Sud lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle veut des États-Unis, et on craint que la menace nord-coréenne ne laisse présager une provocation, qui pourrait inclure des essais nucléaires ou de missiles ou même des escarmouches frontalières.

Kim Tong-hyung, Associated Press