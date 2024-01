Le chef de l’ONU affirme qu’Israël et le Hamas “ignorent le droit international” à Gaza

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a lancé mercredi un nouvel effort en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat au Moyen-Orient, lors d’un discours au Forum économique mondial.

Alors que le conflit à Gaza entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas dépasse les 100 jours, Guterres a affirmé que les parties impliquées « ignorent le droit international, piétinent les Conventions de Genève et violent même la Charte des Nations Unies ».

“Je réitère mon appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza et à un processus conduisant à une paix durable pour les Israéliens et les Palestiniens, basée sur une solution à deux États”, a déclaré le communiqué. Le chef de l’ONU a déclaré lors de l’événement organisé à Davos, en Suisse. « C’est le seul moyen d’endiguer les souffrances et d’éviter les retombées qui pourraient embraser toute la région. »

Début décembre, Guterres a invoqué pour la première fois l’article 99 de la Charte des Nations Unies, évoquant un « risque grave d’effondrement du système humanitaire » à Gaza. Il avait déclaré à l’époque qu’il s’attendait à ce que l’ordre public soit « complètement détruit » en raison des conditions désespérées dans lesquelles vivent les civils déplacés, affamés et blessés à Gaza.

Malgré les appels persistants et croissants en faveur d’un cessez-le-feu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté les appels à une pause dans les combats jusqu’à ce que tous les otages pris par le Hamas lors de l’attaque surprise du 7 octobre, qui a déclenché la guerre, soient restitués.

Un cessez-le-feu de courte durée en 2023 a permis le retour d’un peu moins de la moitié des personnes retenues en captivité par le Hamas en échange de la libération des prisonniers palestiniens. Cependant, l’accord a pris fin lorsque les négociations avec le groupe militant, le Qatar et l’Égypte ont échoué et qu’Israël a affirmé que le Hamas n’avait pas proposé une liste satisfaisante d’otages à libérer.

Le Hamas a tué 1 200 personnes en Israël et pris plus de 200 otages lors de la première attaque. Israël s’est lancé dans une contre-offensive qui a tué plus de 23 000 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Guterres, rejoint par d’autres dirigeants mondiaux lors du forum cherchant à parvenir à un accord sur le conflit au Moyen-Orient – ​​ainsi que sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine, alors qu’elle approche de ses deux ans.

Dans un discours prononcé mercredi lors du forum, le secrétaire d’État Antony Blinken a réitéré sa conviction que trouver une voie permettant à la Palestine de devenir son propre État est nécessaire pour qu’Israël obtienne une « véritable sécurité ».

Le chemin pour parvenir à cette solution, a déclaré Blinken, nécessitera « des décisions très difficiles et stimulantes ».

Après un voyage au Moyen-Orient, le secrétaire d’État a ajouté que d’autres pays étaient d’accord pour trouver des solutions pour les Palestiniens à Gaza, mais seulement si Israël est disposé à les accepter.