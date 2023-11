Le chef de l’ONU affirme que les morts à Gaza montrent qu’il y a quelque chose de « qui ne va pas » dans la tactique israélienne

NEW YORK, 8 novembre (Reuters) – Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré mercredi que le nombre de civils tués dans la bande de Gaza montre qu’il y a quelque chose de “clairement mauvais” dans les opérations militaires israéliennes contre les militants palestiniens du Hamas.

Israël s’est engagé à éliminer le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, après que ses militants ont tué 1 400 personnes et pris plus de 240 otages lors d’une attaque le 7 octobre. Israël a frappé Gaza – une enclave de 2,3 millions d’habitants – depuis les airs, imposé un siège et lancé une invasion terrestre.

“Il y a des violations commises par le Hamas lorsqu’il dispose de boucliers humains. Mais quand on regarde le nombre de civils qui ont été tués lors des opérations militaires, il y a quelque chose qui ne va clairement pas”, a déclaré Guterres lors de la conférence Reuters NEXT.

Les responsables palestiniens ont déclaré que 10 569 personnes ont été tuées à Gaza, dont 40 % d’enfants.

“Il est également important de faire comprendre à Israël qu’il est contraire à ses intérêts de voir chaque jour la terrible image des besoins humanitaires dramatiques du peuple palestinien”, a déclaré António Guterres. “Cela n’aide pas Israël par rapport à l’opinion publique mondiale.”

Tout en condamnant fermement l’attaque du Hamas contre Israël, Guterres a déclaré que “nous devons faire la distinction : le Hamas est une chose, le peuple palestinien en est une autre”.

“Si nous ne faisons pas cette distinction, je pense que c’est l’humanité elle-même qui perdra son sens”, a déclaré Guterres.

Guterres a comparé le nombre d’enfants tués à Gaza avec le bilan des conflits à travers le monde dont il rend compte chaque année au Conseil de sécurité de l’ONU. Lundi, il a déclaré que Gaza était en train de devenir « un cimetière pour les enfants ».

« Chaque année, le nombre le plus élevé de meurtres d’enfants par l’un des acteurs de tous les conflits dont nous sommes témoins se chiffre en centaines », a déclaré António Guterres.

“En quelques jours, à Gaza, des milliers et des milliers d’enfants ont été tués, ce qui signifie qu’il y a clairement quelque chose qui ne va pas dans la manière dont les opérations militaires sont menées”, a-t-il ajouté.

[1/3]Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'exprime lors de l'événement ReutersNEXT Newsmaker à New York, New York, États-Unis, le 8 novembre 2023.

Le rapport de l’ONU sur les enfants et les conflits armés comprend une liste destinée à faire honte aux parties aux conflits dans l’espoir de les pousser à mettre en œuvre des mesures pour protéger les enfants. Cela a longtemps été controversé, des diplomates affirmant qu’Israël avait exercé des pressions ces dernières années pour tenter de rester en dehors de la liste.

En juin, Guterres a ajouté les forces armées russes à la liste des coupables du rapport après que les Nations Unies ont vérifié qu’elles avaient tué 136 enfants en Ukraine en 2022. Le prochain rapport est attendu pour la mi-2024.

« BESOINS DRAMATIQUE »

Guterres a qualifié la situation humanitaire à Gaza de « catastrophique ». Le chef de l’ONU a fait pression en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire pour permettre l’accès de l’aide à Gaza. Il a également déclaré que 92 personnes travaillant pour l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) avaient été tuées.

“Il est absolument essentiel – absolument essentiel – d’avoir un flux d’aide humanitaire à Gaza qui corresponde aux besoins dramatiques auxquels la population est confrontée”, a déclaré António Guterres.

Les Nations Unies s’efforcent d’augmenter les livraisons d’aide humanitaire à Gaza. Guterres a déclaré qu’au cours des 18 derniers jours, seuls 630 camions avaient pu entrer via le poste frontière de Rafah en provenance d’Égypte. Les Nations Unies souhaitent également pouvoir utiliser le poste frontière de Kerem Shalom, contrôlé par Israël.

“Nous menons d’intenses négociations avec Israël, avec les États-Unis et avec l’Egypte, afin de nous assurer que nous disposons d’une aide humanitaire efficace à Gaza”, a déclaré António Guterres. “Jusqu’à présent, c’était trop peu, trop tard.”

En ce qui concerne ce qui se passera à Gaza après la fin des combats, Guterres a décrit ce qu’il a décrit comme le « meilleur des cas » : « il faut espérer qu’une Autorité palestinienne revigorée » puisse assumer le contrôle politique.

Guterres a reconnu qu’il faudrait négocier une période de transition avec les Palestiniens et Israël. Il a qualifié de “prématuré” de parler d’une éventuelle future force de maintien de la paix de l’ONU, affirmant qu’une telle démarche n’avait pas été discutée au sein de l’organisation mondiale.

“Plusieurs entités peuvent jouer un rôle. L’ONU peut jouer un rôle. Plusieurs pays importants dans la région peuvent jouer un rôle. Les États-Unis peuvent jouer un rôle”, a déclaré Guterres, ajoutant que cela devrait alors être le point de départ d’une “une négociation sérieuse pour la solution à deux Etats” avec un Etat palestinien existant aux côtés d’Israël.

Écrit par Michelle Nichols ; Montage par Will Dunham

