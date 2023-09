NATIONS UNIES (AP) — Les dirigeants d’un monde fracturé par la guerre, le changement climatique et les inégalités persistantes se réunissent mardi sous un même toit pour entendre le chef de l’ONU les appeler à agir ensemble face aux énormes défis de l’humanité – et à commencer à fournir leurs propres évaluations sur les défis les plus importants. globale des étapes.

« Les gens se tournent vers leurs dirigeants pour trouver une issue à ce désordre », a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres avant le rassemblement annuel des présidents, des premiers ministres, des ministres et des monarques à l’Assemblée générale.

Il a déclaré que le monde avait besoin d’agir maintenant – et non seulement de paroles supplémentaires – pour faire face au problème. aggravation de l’urgence climatique, l’escalade des conflits, les « perturbations technologiques dramatiques » et une crise mondiale du coût de la vie qui aggrave la faim et la pauvreté.

« Pourtant, face à tout cela et bien plus encore », a déclaré António Guterres, « les divisions géopolitiques sapent notre capacité de réponse ».

La session d’une semaine de cette année, la première réunion complète des dirigeants du monde depuis que la pandémie de COVID-19 a perturbé les voyages, comptera 145 dirigeants qui prendront la parole. C’est un nombre important qui reflète la multitude de crises et de conflits.

Mais pour la première fois depuis des années, le président américain Joe Biden, qui prendra la parole peu après le chef de l’ONU, sera le seul dirigeant des cinq puissantes nations disposant du droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU à s’adresser à l’assemblée composée de 193 membres.

Le Chinois Xi Jinping, le Russe Vladimir Poutine, le Français Emmanuel Macron et le Britannique Rishi Sunak ne participeront pas à l’ONU cette année. Cela devrait mettre le Pleins feux sur le président ukrainien Volodymyr Zelenskyyqui fera sa première apparition à la tribune de l’assemblée plus tard mardi, et sur Biden, qui sera particulièrement surveillé pour ses opinions sur la Chine, la Russie et l’Ukraine.

L’absence de dirigeants des quatre puissances du Conseil de sécurité a suscité la grogne des pays en développement qui souhaitent que les principaux acteurs mondiaux écoutent leurs demandes – notamment en matière d’argent pour commencer à réduire l’écart croissant entre les nantis et les démunis du monde.

Le G77, le principal groupe de pays en développement de l’ONU qui compte désormais 134 membres, dont la Chine, a fait pression pour que le rassemblement mondial de cette année se concentre sur les 17 objectifs de l’ONU adoptés par les dirigeants du monde en 2015. Ceux-ci sont très en retard à mi-chemin de leur objectif 2030. date d’échéance.

Lors d’un sommet de deux jours visant à lancer des actions pour atteindre ces objectifs, Guterres a souligné les sombres conclusions d’un rapport de l’ONU publié en juillet. Il a déclaré que 15 % des quelque 140 objectifs spécifiques visant à atteindre les 17 objectifs sont en bonne voie. Beaucoup d’entre eux vont dans la mauvaise direction, et aucun objectif ne devrait être réalisé au cours des sept prochaines années.

Les objectifs de grande envergure incluent l’élimination de l’extrême pauvreté et de la faim, garantir à chaque enfant une éducation secondaire de qualité, parvenir à l’égalité des sexes et réaliser des progrès significatifs dans la lutte contre le changement climatique – le tout d’ici 2030.

Au rythme actuel, indique le rapport, 575 millions de personnes vivront encore dans une pauvreté extrême et 84 millions d’enfants n’iront même pas à l’école primaire en 2030 – et il faudra 286 ans pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes.

Guterres a déclaré aux dirigeants, lors de l’ouverture du sommet lundi, qu’il avait appelé à sauver les 17 objectifs de développement durable, ou ODDqu’ils ont promis en 2015 de construire « un monde de santé, de progrès et d’opportunités » pour tous – et de payer pour cela.

Peu après son discours, les dirigeants des 193 pays membres de l’ONU ont adopté par consensus une déclaration politique de 10 pages reconnaissant que les objectifs sont « en péril ». Mais il réaffirme plus d’une douzaine de fois, de différentes manières, l’engagement des dirigeants à atteindre les ODD, réitérant leur importance individuelle.

La déclaration manque de détails, mais Guterres s’est dit « profondément encouragé », notamment par son engagement à améliorer l’accès des pays en développement au « carburant nécessaire au progrès des ODD : le financement ». Il a souligné son soutien à une relance des ODD d’au moins 500 milliards de dollars par an, visant à compenser les conditions de marché difficiles auxquelles sont confrontés les pays en développement.

Lors du sommet, les dirigeants étaient ensuite censés s’engager à atteindre les ODD.

À titre d’exemple, le Premier ministre népalais Pushpa Kamal Dahal, qui préside le groupe des pays les moins avancés des Nations Unies, a déclaré qu’ils avaient besoin d’une « augmentation massive du financement abordable », notamment par le biais des mesures de relance des ODD. Il a déclaré que les investissements étrangers dans les pays les moins avancés ont chuté d’environ 30 % en 2022 par rapport à 2021, et il a exhorté les pays développés à être plus généreux dans leur aide aux pays les plus pauvres du monde.

Des centaines d’événements parallèles sont également organisés au cours de la semaine de haut niveau.

Le plus haut diplomate de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré aux journalistes après une réunion à huis clos pour tenter de relancer l’accord vieux de plusieurs décennies. processus de paix entre Israël et les Palestiniens qu’il y avait « un engagement fort en faveur de la solution à deux États ».

Il a déclaré qu’il y avait 60 participants à la réunion organisée par l’UE, la Ligue arabe et plusieurs autres pays, et l’a qualifiée de « bon point de départ ».

Il y a eu « une injection d’une nouvelle volonté politique », a déclaré Borrell, et trois groupes de travail de haut niveau ont été créés pour examiner à quoi ressemblerait la paix israélo-palestinienne. Il a déclaré qu’ils commenceraient à travailler dans un mois à Bruxelles.