Le chef de l’ONU affirme que les gens attendent des dirigeants qu’ils agissent et qu’ils trouvent un moyen de sortir du « désordre » mondial actuel

Les dirigeants d’un monde fracturé par la guerre, le changement climatique et les inégalités persistantes se sont réunis mardi sous un même toit pour entendre le chef de l’ONU les appeler à agir ensemble face aux énormes défis de l’humanité – et à commencer à présenter leurs propres évaluations sur la scène la plus mondiale.