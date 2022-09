Le chef de l’ONU affirme que la Corée du Nord a intensifié la répression des droits

NATIONS UNIES (AP) – La Corée du Nord a intensifié sa répression des droits et libertés de son peuple et le Conseil de sécurité de l’ONU devrait envisager de renvoyer le pays devant la Cour pénale internationale pour d’éventuels crimes contre l’humanité, a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres dans un nouveau communiqué. rapport distribué jeudi.

Le rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies indique qu’il n’y a eu aucun progrès pour garantir la responsabilité des violations des droits de l’homme dans ce pays reclus d’Asie du Nord et cite des cas précédemment documentés pouvant constituer des crimes contre l’humanité.

Il a également noté la mise à jour de la chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, au Conseil des droits de l’homme en mars, selon laquelle les informations reçues par son bureau “continuaient de suggérer qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité avaient été commis … et pourraient être en cours” au sein de la République populaire démocratique. République de Corée, nom officiel du pays.

António Guterres a déclaré qu'”il reste impératif pour la communauté internationale de répondre à la situation des droits de l’homme” en RPDC, notamment en soutenant la responsabilité “s’il s’avère que des crimes contre l’humanité ont été commis, afin d’éviter l’impunité”.

“Cela inclut le Conseil de sécurité agissant de son propre chef ou sur recommandation de l’Assemblée générale pour envisager le renvoi de la situation à la Cour pénale internationale”, a-t-il déclaré.

La CPI a été créée pour rechercher des comptes à rendre pour les pires atrocités commises dans le monde : crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, que Bachelet a dirigé jusqu’à jeudi, date à laquelle son mandat de quatre ans s’est terminé, a envoyé une note à la mission de la RPDC à Genève le 1er juillet sollicitant des commentaires sur le projet de rapport, mais António Guterres a déclaré n’avoir reçu aucune réponse. .

Le rapport de 18 pages, couvrant la période d’août 2021 à juillet 2022, indique que la poursuite de la répression des droits de l’homme en RPDC a eu lieu pendant les restrictions liées au COVID-19, qui ont ensuite été renforcées et comprenaient des confinements.

La Corée du Nord a reconnu sa première épidémie de coronavirus en mai et a ensuite signalé environ 4,8 millions de «cas de fièvre» dans sa population de 26 millions d’habitants, mais n’en a identifié qu’une fraction comme COVID-19. Le dirigeant du pays, Kim Jong Un, a déclaré une victoire largement contestée sur COVID-19 le 10 août, mais les experts pensent que la Corée du Nord a manipulé les révélations de son épidémie pour l’aider à maintenir un contrôle absolu.

Le secrétaire général António Guterres a déclaré que les restrictions liées au COVID-19, qui ont fermé les frontières du pays et restreint la liberté de mouvement et les interactions sociales à l’intérieur du pays, “ont permis au gouvernement de supprimer davantage le flux d’informations et d’idées parmi son peuple”.

Ces développements s’ajoutent au système politique et sécuritaire répressif du pays « qui utilise la surveillance, la coercition, la peur et la punition pour réprimer la volonté du peuple, le diviser, semer la méfiance et étouffer l’émergence de toute volonté collective ou culture authentique et locale, ” il a dit.

Le rapport cite la loi sur la dénonciation de la pensée et de la culture réactionnaires promulguée en 2020, qui punirait toute personne reconnue coupable de posséder ou de distribuer de grandes quantités de matériel médiatique en provenance de Corée du Sud de la réclusion à perpétuité ou même de la peine de mort.

Un homme aurait été exécuté en public en avril 2021 après que son unité de surveillance de quartier l’ait vu vendre des périphériques de stockage USB et CD contenant des films, de la musique et des émissions de Corée du Sud, selon le rapport.

La loi criminalise également d’autres actes, notamment l’utilisation d’argot et de polices, ou de polices de caractères, de Corée du Sud, avec des sanctions telles que le licenciement et des amendes, a-t-il déclaré.

Le rapport indique que les Nord-Coréens qui ont réussi à s’échapper du pays ont exprimé lors d’entretiens une crainte généralisée d’être envoyés dans un camp de prisonniers politiques pour avoir exprimé des opinions ou critiqué le gouvernement.

Cela reste “l’exemple le plus emblématique de la violation flagrante du droit à la liberté d’expression dans le pays”. a-t-il déclaré, ajoutant que cinq de ces camps auraient existé.

Sous-jacent à la répression généralisée et systématique des droits de l’homme se trouve un système dans lequel le Parti des travailleurs de Corée au pouvoir classe tous les individus dans l’une des trois classes, sur la base de son jugement “de leur loyauté et de leur acquiescement à son régime centralisé”, selon le rapport.

Les évadés interrogés ont déclaré que cette classification, connue sous le nom de songbun, affecte une gamme de droits humains, notamment l’accès à l’enseignement supérieur, au logement, à la nourriture, à l’emploi, à la participation aux affaires publiques, au mariage et à la vie familiale et aux lieux de résidence, a-t-il déclaré.

“Les disparitions forcées vers des camps de prisonniers politiques continuent d’incarner un système de gouvernance qui soumet et contrôle plutôt qu’il ne représente le peuple”, a déclaré le chef de l’ONU.

Edith M. Lederer, Associated Press