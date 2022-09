Le chef de l’ONU affirme que la Corée du Nord a intensifié la répression des droits

NATIONS UNIES – La Corée du Nord a intensifié sa répression des droits et libertés de son peuple et le Conseil de sécurité de l’ONU devrait envisager de renvoyer le pays devant la Cour pénale internationale pour d’éventuels crimes contre l’humanité, a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres dans un nouveau rapport diffusé jeudi. .

Le secrétaire général António Guterres a déclaré que les restrictions liées au COVID-19, qui ont fermé les frontières du pays et restreint la liberté de mouvement et les interactions sociales à l’intérieur du pays, “ont permis au gouvernement de supprimer davantage le flux d’informations et d’idées parmi son peuple”.

Ces développements s’ajoutent au système politique et sécuritaire répressif du pays « qui utilise la surveillance, la coercition, la peur et la punition pour réprimer la volonté du peuple, le diviser, semer la méfiance et étouffer l’émergence de toute volonté collective ou culture authentique et locale, ” il a dit.