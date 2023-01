Le chef de l’ONU accuse les entreprises de combustibles fossiles de modèles commerciaux “incompatibles avec la survie humaine”

Le chef des Nations Unies a accusé les plus grandes entreprises mondiales de combustibles fossiles de refuser d’abandonner un modèle commercial en contradiction avec la survie humaine, alors qu’elles avaient sciemment mis le monde sur la voie d’un effondrement climatique il y a des décennies.

S’exprimant lors du sommet de Davos des chefs d’entreprise et politiques, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lancé une forte attaque contre les principales compagnies pétrolières mondiales, dont beaucoup sont représentées à la réunion annuelle du Forum économique mondial dans la station balnéaire suisse.

António Guterres a déclaré que des révélations récentes selon lesquelles ExxonMobil savait dans les années 1970 que son produit principal « cuisait notre planète », fabriquaient des « grandes sociétés pétrolières » similaires aux compagnies de tabac qui savaient que fumer conduisait au cancer.

« Tout comme l’industrie du tabac, ils ont bafoué leur propre science. Big Oil a colporté le gros mensonge… Et comme l’industrie du tabac, les responsables doivent être tenus responsables », a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui, les producteurs de combustibles fossiles et leurs facilitateurs sont toujours en course pour augmenter la production, sachant très bien que leur modèle commercial est incompatible avec la survie humaine. Cette folie appartient à la science-fiction, mais nous savons que l’effondrement de l’écosystème est un fait scientifique froid et dur.

La nécessité d’accélérer les progrès dans la bataille mondiale pour empêcher une augmentation de la température de plus de 1,5 ° C a été l’un des thèmes de la réunion de Davos, mais le chef de l’ONU a déclaré que bon nombre des promesses faites par les entreprises pour atteindre le zéro carbone net équivalait à du greenwashing.

Guterres a déclaré que la réalisation des objectifs climatiques convenus par la communauté internationale nécessitait l’engagement total du secteur privé et a reconnu que de plus en plus d’entreprises prenaient des engagements nets zéro.

« Mais les repères et les critères sont souvent douteux ou obscurs. Cela trompe les consommateurs, les investisseurs et les régulateurs avec de faux récits. Il alimente une culture de désinformation et de confusion sur le climat. Et cela laisse la porte grande ouverte au greenwashing.

Les chefs d’entreprise devraient présenter des plans crédibles et transparents pour atteindre le zéro net d’ici la fin de l’année, a déclaré le chef de l’ONU, ajoutant que le recours aux crédits carbone ne constituait pas de “vraies” réductions d’émissions.

La flambée des prix de l’énergie causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit certains pays à intensifier l’utilisation du charbon comme substitut au gaz coûteux, mais António Guterres a averti que le monde était engagé dans une course contre la montre pour réduire les émissions de carbone.

“La bataille pour maintenir la limite de 1,5 degré sera gagnée ou perdue au cours de cette décennie. Sur notre montre. Mes amis, en ce moment, il est en train de se perdre.