NATIONS UNIES (AP) – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il avait l’intention d’inviter les dirigeants rivaux de Chypre à une réunion informelle «dès que possible», mais il avertit que cette réunion doit être différente et aider à clarifier «la véritable étendue» de leur vision commune «et décrivez les étapes nécessaires pour tracer une voie à suivre.»

Le chef de l’ONU a également averti dans un rapport au Conseil de sécurité de l’ONU diffusé mardi que «le temps travaille contre un règlement politique mutuellement acceptable à Chypre».

Après des décennies de statu quo, a-t-il déclaré, «des changements se produisent sur le terrain qui pourraient devenir irréversibles, si les deux communautés ne s’engagent pas à résoudre leurs différends pacifiquement, de manière proactive et avec détermination».

Guterres n’a pas donné de date pour la réunion des dirigeants chypriotes grecs et turcs rivaux de Chypre avec les trois «garants» de l’indépendance de la nation insulaire méditerranéenne – la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré mardi aux journalistes qu ‘ »il n’y a pas de date que je puisse partager avec vous. »

Le Conseil de sécurité a été informé pratiquement à huis clos mardi des derniers développements par la représentante spéciale de l’ONU Elizabeth Spehar, qui dirige la mission de maintien de la paix de l’ONU à Chypre.

Les diplomates du Conseil, s’exprimant sous couvert d’anonymat car le briefing et les discussions étaient privés, ont déclaré qu’il y avait un large soutien parmi les 15 membres pour l’intention de Guterres de convoquer une réunion des Nations Unies à la première occasion. Les membres se sont également félicités de la réponse positive des dirigeants rivaux qui ont marqué leur accord pour participer sans conditions préalables, ont déclaré les diplomates.

Chypre a été divisée en un nord chypriote turc séparatiste et un sud chypriote grec internationalement reconnu en 1974 à la suite d’une invasion turque déclenchée par un coup d’État visant à l’union avec la Grèce.

De nombreuses séries de pourparlers médiatisés par l’ONU se sont soldées par un échec, la dernière poussée en faveur d’un accord de paix en juillet 2017 se terminant par de l’acrimonie. Cette réunion a également conduit à un changement apparent de la Turquie et des Chypriotes turcs vers la recherche d’un accord à deux États plutôt que de poursuivre leur objectif déclaré de réunifier le pays en une fédération composée de zones de langue grecque et turque.

Guterres a souligné que «la responsabilité première de l’avenir du processus incombe aux parties».

À la suite des consultations menées ces derniers mois par l’envoyée de l’ONU, Jane Holl Lute, il a déclaré que les deux parties et les garants avaient exprimé leur volonté d’assister à une réunion informelle sous ses auspices.

« Le but de la réunion sera de déterminer s’il existe un terrain d’entente pour que les parties négocient une solution durable et durable au problème chypriote dans un horizon prévisible », a déclaré le secrétaire général.

Guterres a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait élargi les fractures de longue date au sein et entre les deux communautés de l’île.

Il a également souligné les tensions croissantes dans la région de la Méditerranée orientale au sujet de l’exploration pétrolière et gazière et de la délimitation des frontières maritimes.

Guterres a appelé à de sérieux efforts pour désamorcer les tensions et a exhorté le dialogue pour résoudre les différends.

«Je continue de souligner que les ressources naturelles situées à Chypre et aux alentours devraient bénéficier aux deux communautés et constituer une forte incitation à parvenir à un règlement mutuellement acceptable à Chypre sans plus tarder», a-t-il déclaré.