Le chef de l’OMS, Tedros, affirme que les troupes érythréennes ont tué son oncle dans le Tigré éthiopien

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi que son oncle avait été “assassiné” par les forces érythréennes dans la province agitée du Tigré en Éthiopie. S’exprimant à la fin d’une conférence de presse sur le covid-19 à Genève, Tedros a déclaré qu’il avait envisagé d’annuler la conférence car il n’était “pas en forme” après avoir récemment appris le décès de son oncle. “Ils l’ont tué chez lui”, a-t-il dit, ajoutant que “plus de 50 personnes ont été tuées” dans le même village et qualifiant les meurtres de “juste arbitraires”.

Tedros n’a donné aucun autre détail sur le moment ou le lieu des meurtres présumés, tandis que les responsables érythréens et éthiopiens n’ont immédiatement fourni aucun commentaire sur ses allégations.

Tedros, un Tigré de souche qui a précédemment été ministre des Affaires étrangères et ministre de la Santé de l’Éthiopie, s’est souvent exprimé sur le conflit au Tigré, qui a réclamé des dizaines de milliers de vies et laissé plus de 350 000 personnes confrontées à la famine.

Il a été attaqué par des responsables éthiopiens, qui ont déclaré qu’il devrait démissionner de l’OMS, et l’ont précédemment accusé de chercher à se procurer des armes pour la région du Tigré, ce que Tedros a démenti.

En août, Tedros a décrit la crise du Tigré comme “la pire catastrophe sur Terre” et s’est demandé si l’absence d’une réponse mondiale plus forte était due à “la couleur de la peau des habitants du Tigré”. Le gouvernement éthiopien a dénoncé les déclarations de Tedros comme « indignes d’un poste aussi important ».

Le gouvernement éthiopien et les forces tigréennes conviennent d’une trêve après 2 ans de guerre

Dans ses commentaires mercredi, Tedros a déclaré aux journalistes: “J’ai parlé à ma mère, et elle était vraiment dévastée, car il était le plus jeune de leur famille et il avait presque le même âge que moi – un jeune oncle.”

“J’espère que l’accord de paix tiendra et que cette folie s’arrêtera, mais c’est juste un moment très difficile pour moi”, a-t-il poursuivi.

Interrogé en marge de la conférence de presse pour plus de détails, Tedros a déclaré qu’il avait grandi avec l’oncle, mais n’a pas donné le lieu, affirmant qu’il craignait que les villageois ne subissent des représailles, a rapporté Reuters.

Le cessez-le-feu du 2 novembre visait à mettre fin à deux ans de conflit sanglant, qui a éclaté fin 2020 lorsque le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a capturé un certain nombre de bases militaires dans la région, dans un contexte de détérioration des relations avec le pouvoir central. gouvernement. Le TPLF était un acteur clé de la politique éthiopienne jusqu’à l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en 2018.

Dans le cadre de l’accord de 2022, les forces tigréennes se sont engagées à désarmer et à ne fournir aucun soutien à aucun autre groupe armé en Éthiopie. Le gouvernement, à son tour, devait garantir aucune « incursion étrangère » – dans ce qui était largement considéré comme une référence au retrait des troupes érythréennes – et reconnaître à nouveau le TPLF comme un parti politique.

Des gardes éthiopiens ont massacré des dizaines de prisonniers tigréens, selon des témoins

La trêve prévoyait également un accès sans entrave à l’aide humanitaire et une reprise des communications dans la région, où les connexions téléphoniques et Internet étaient coupées depuis le début du conflit.

Cependant, les forces alliées aux forces armées éthiopiennes, y compris l’armée érythréenne et une milice de la région d’Amhara en Éthiopie, n’ont pas participé au cessez-le-feu.

L’Érythrée partage une frontière avec le Tigré et a soutenu le gouvernement central éthiopien dans le conflit du Tigré. Le gouvernement érythréen est un ennemi de longue date du TPLF, le président Isaias Afwerki considérant la direction du TPLF comme une menace existentielle.

Selon un rapport de Reuters plus tôt ce mois-ci, des témoins et des travailleurs humanitaires ont rapporté que les alliés de l’Éthiopie ont continué de procéder à des exécutions extrajudiciaires et à des arrestations massives dans les zones sous leur contrôle après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Un rapport conjoint publié l’année dernière par les Nations Unies et la commission des droits de l’homme nommée par l’État éthiopien a révélé que toutes les parties avaient commis des violations des droits de l’homme, mais a imputé certains des pires crimes aux forces érythréennes. L’Érythrée a rejeté toute accusation de crimes de guerre.