Le chef de l’OMS souhaite qu’un traité sur la pandémie soit signé d’ici mai pour se préparer à la maladie X

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Ghebreyesus, a appelé les pays à signer le traité de l’organisation sur la pandémie afin que le monde puisse se préparer à la « maladie X ».

Ghebreyesus, s’exprimant devant un public au Forum économique mondial de Davos mercredi, a déclaré qu’il espérait que les pays parviendraient à un accord sur la pandémie d’ici mai pour lutter contre cet “ennemi commun”.

La maladie X est un hypothétique virus « fictif » qui n’a pas encore été formé, mais les scientifiques affirment qu’il pourrait être 20 fois plus mortel que le COVID-19. Il a été ajouté à la liste restreinte de l’OMS des agents pathogènes pour la recherche en 2017 qui pourraient provoquer une « grave épidémie internationale », selon un communiqué de presse de l’OMS de 2022.

Ghebreyesus a déclaré que le COVID-19 était la première maladie X, mais qu’il est important de se préparer à une autre pandémie.

“Il y a des choses inconnues qui peuvent arriver, et tout ce qui arrive est une question de quand, pas si, donc nous devons avoir un espace réservé pour cela, pour les maladies que nous ne connaissons pas”, a déclaré Ghebreyesus.

“Nous avons perdu beaucoup de gens [during COVID] parce que nous ne pouvions pas les gérer”, a déclaré Ghebreyesus lors de la conférence mondiale. “Ils auraient pu être sauvés, mais il n’y avait pas d’espace. Il n’y avait pas assez d’oxygène. Alors, comment pouvez-vous avoir un système qui puisse s’étendre lorsque le besoin s’en fait sentir ? »

Il a déclaré qu’une réponse commune via le traité aiderait le monde à mieux réagir à une nouvelle épidémie.

“L’accord sur la pandémie peut rassembler toute l’expérience, tous les défis auxquels nous avons été confrontés et toutes les solutions”, a déclaré Ghebreyesus. “Cet accord peut nous aider à mieux préparer l’avenir.”

“Il s’agit d’un intérêt mondial commun et des intérêts nationaux très étroits ne devraient pas faire obstacle.”

Ghebreyesus a déclaré que des panels et des experts indépendants travaillaient sur les moyens de répondre de manière collective et que la date limite pour la signature du traité était fixée au mois de mai.

Il a déclaré que certaines des mesures de préparation pourraient inclure un système d’alerte précoce, l’organisation des chaînes d’approvisionnement et l’avancement de la recherche et du développement pour tester les médicaments. Les soins de santé primaires devraient également être examinés, étant donné que les pays riches n’ont pas eu de bons résultats pendant la pandémie de COVID-19, car ils ont eu du mal à mettre en place des éléments de base comme la recherche des contacts.

“Il est préférable d’anticiper quelque chose qui pourrait arriver parce que cela s’est produit à plusieurs reprises dans notre histoire, et de s’y préparer. Nous ne devons pas affronter les choses sans préparation ; nous pouvons également nous préparer à certaines choses inconnues.”

Les dirigeants du monde se sont réunis en mars 2021 pour annoncer qu’un traité était en cours de négociation et de rédaction.

“L’objectif principal de ce traité serait de favoriser une approche associant l’ensemble du gouvernement et de la société, renforçant les capacités nationales, régionales et mondiales ainsi que la résilience face aux futures pandémies”, indique un communiqué publié par une vingtaine de chefs d’État. .

“Cela implique de renforcer considérablement la coopération internationale pour améliorer, par exemple, les systèmes d’alerte, le partage de données, la recherche ainsi que la production et la distribution locales, régionales et mondiales de contre-mesures médicales et de santé publique telles que les vaccins, les médicaments, les diagnostics et les équipements de protection individuelle. “

L’année dernière, l’administration Biden négociait le traité mondial sur la pandémie. Les critiques du GOP ont déclaré qu’un tel accord céderait la souveraineté à l’OMS.

“Le traité de l’Organisation mondiale de la santé sur la pandémie est très vague, il affecte notre souveraineté et il pourrait être exploité pour indiquer aux Américains de quel type de soins de santé ils ont besoin en cas de pandémie mondiale”, a déclaré le représentant Tim Burchett, R-Tenn. a déclaré lors d’une conférence de presse en mai.