Le chef de l’OMS signale une augmentation des allégations d’abus sexuels

L’Organisation mondiale de la santé enquête actuellement sur 12 allégations d’abus et d’exploitation sexuels.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que l’organisation constatait une augmentation des allégations d’abus sexuels, d’exploitation et de harcèlement.

Plus de 50 pays ont exhorté l’OMS à prendre des mesures supplémentaires pour renforcer son approche face à de tels cas.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi qu’il y avait eu une augmentation du nombre d’allégations d’abus, d’exploitation et de harcèlement sexuels (SEAH) au sein de l’agence, affirmant que c’était un signe que sa stratégie de réforme fonctionnait.

« Nous constatons maintenant une augmentation des allégations signalées de SEAH », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une réunion du Conseil exécutif de l’OMS.

« C’est une indication que le système commence à mieux fonctionner et que les victimes et les passants sont plus disposés à donner l’alerte. »

Tedros a déclaré qu’il enquêtait actuellement sur 12 allégations d’abus et d’exploitation sexuels et sur 25 allégations de harcèlement, sans donner de comparaison.

Les nouveaux rapports font suite au lancement d’un programme de réforme de l’agence de santé des Nations Unies à la suite d’un rapport d’une commission indépendante l’année dernière. Il a révélé que 83 travailleurs humanitaires, dont un quart employés par l’OMS, ont été impliqués dans la coercition et les abus sexuels lors de la 10e épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo.

Au cours des deux dernières semaines, trois nouvelles plaintes ont été reçues de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et de la République voisine du Congo, a déclaré Tedros au conseil.

Plus tard vendredi, un groupe de plus de 50 pays a exhorté l’OMS à prendre de nouvelles mesures pour renforcer son approche face à de tels cas et a appelé à un « engagement soutenu de la haute direction » sur la question, avec des mises à jour régulières pour les donateurs.

De tels incidents « sapent profondément l’important travail effectué par l’OMS et doivent être traités à la fois dans son travail dans les communautés et au sein de l’organisation elle-même », a déclaré l’ambassadeur britannique auprès de l’OMS, Simon Manley.

L’envoyée américaine, Bathsheba Nell Crocker, a appelé à des « réformes organisationnelles plus larges » et a fait des propositions spécifiques telles que les conséquences pour les auteurs et les gestionnaires qui ne répondent pas efficacement.

