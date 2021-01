Le directeur européen de l’OMS a exhorté les pays à ne pas assouplir les restrictions pour empêcher la propagation du Covid-19, notant qu’il faudra du temps pour que les campagnes d’inoculation aient un impact sur les taux d’infection.

«Nous devons être patients, il faudra du temps pour vacciner. Nous avons appris de dures leçons – ouverture et fermeture, et réouverture [societies] est rapidement une mauvaise stratégie, » a déclaré jeudi le directeur européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Hans Kluge.

Kluge a averti que les preuves suggéraient que ce n’était pas le bon moment pour commencer à réduire les freins à la socialisation, car les taux d’infection restent trop élevés et les services de santé sont soumis à de fortes pressions.

Les taux de transmission à travers l’Europe sont encore très élevés, ce qui a un impact sur les systèmes de santé et met les services à rude épreuve, ce qui rend trop tôt la détente.

«Abaisser la transmission nécessite un effort soutenu et constant. Gardez à l’esprit qu’un peu plus de trois pour cent des habitants de la région ont eu une infection confirmée à Covid-19. Les zones qui ont été durement touchées une fois peuvent être touchées à nouveau » a déclaré le chef de l’OMS.

Kluge a noté que le programme de vaccination à l’échelle du continent donnait l’espoir qu’il y aurait bientôt une fin aux verrouillages nationaux et autres restrictions, mais a ajouté qu’il faudrait encore un certain temps avant que l’inoculation ait un impact sur les infections.

«Ce paradoxe, où les communautés sentent que la fin est en vue avec le vaccin mais, en même temps, sont appelées à adhérer à des mesures restrictives face à une nouvelle menace, est source de tension, d’angoisse, de fatigue et de confusion. C’est tout à fait compréhensible dans ces circonstances », il ajouta.

Kluge a déclaré que 35 pays d’Europe avaient lancé leur programme de vaccination avec 25 millions de doses administrées à ce jour.

Les pays d’Europe sont actuellement soumis à des restrictions sévères de Covid-19 car les taux d’infection et les hospitalisations restent élevés.

La campagne de vaccination de l’UE a démarré lentement, car des problèmes d’approvisionnement et un démarrage retardé ont entravé les progrès. Le pays de l’UE continentale le plus performant, le Danemark, n’a vacciné que 3,7 personnes sur 100, contre 47,9 en Israël et plus de 11,3 au Royaume-Uni.

