« Les Jeux olympiques ont le pouvoir de rassembler le monde, d’inspirer, de montrer ce qui est possible » a déclaré mercredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, au cours de la deuxième journée des réunions du Comité international olympique. Il a ajouté que les jeux seraient un outil indispensable « célébration de l’espoir » pour ceux qui sont épuisés par la pandémie.

Puissent les rayons d’espoir de cette terre illuminer une nouvelle aube pour un monde sain, plus sûr et plus juste.

Réutiliser la devise olympique – « Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble » – comme slogan pour renforcer les vaccinations dans le monde, Tedros a appelé les gouvernements à s’entraider pour atteindre un objectif de vaccination universelle de 70 % d’ici la mi-2022.

« Nous devons être plus rapides dans la distribution des vaccins partout dans le monde. Nous devons viser plus haut et vacciner 70% de la population de tous les pays d’ici le milieu de l’année prochaine », il a dit. « Nous devons être plus forts pour éliminer tous les obstacles qui nous empêchent d’augmenter la production. Et nous devons le faire tous ensemble, dans la solidarité.

« Quiconque pense #COVID-19[FEMININE la pandémie est terminée parce que c’est fini là où ils vivent, c’est vivre dans un paradis de fou. Les vaccins sont des outils puissants et essentiels. Mais le monde ne les a pas bien utilisés »-@DrTedros#Tokyo2020#AGoal4Allhttps://t.co/yHGo73V5y7 – Organisation mondiale de la santé (OMS) (@WHO) 21 juillet 2021

Bien que Tedros ait offert un message largement positif, il a également parlé en des termes plus catastrophiques à certains moments de son discours liminaire, suggérant que les efforts mondiaux contre le coronavirus n’ont pas été suffisants.

« Je suis venu pour répondre à une question. C’est une question qu’on me pose souvent, et que se posent les peuples du monde : quand cette pandémie prendra-t-elle fin ? dit-il, ajoutant « En effet, la pandémie de Covid-19 nous a posé de nombreuses questions : sur nous-mêmes ; et sur notre monde.

La pandémie est un test. Et le monde échoue.

Il a observé que plus de 4 millions de personnes étaient déjà mortes depuis que la pandémie a éclaté fin 2019, notant qu’au moment où il aurait terminé son discours, une centaine de personnes supplémentaires perdraient la vie à cause du virus. « Au moment où la flamme olympique s’éteindra le 8 août, 100 000 autres personnes périront » il a continué.

Les jeux de Tokyo devraient débuter le 23 juillet. Ils étaient initialement prévus pour l’année dernière, mais ont été reportés en raison de craintes pour la santé au milieu de la pandémie. Ces inquiétudes ont toutefois persisté. Malgré des règles d’entrée strictes, 67 infections à coronavirus ont été détectées au Japon parmi ceux qui sont arrivés pour participer aux jeux, selon Reuters. Dans un effort pour minimiser les risques pour la santé, les autorités japonaises ont exigé que les participants concourent dans des sites vides sans spectateurs, une première dans l’histoire des 125 ans des Jeux olympiques modernes.

Mardi, cependant, le comité d’organisation de Tokyo a déclaré qu’il n’excluait toujours pas d’annuler complètement les jeux pour la deuxième fois, le chef du comité, Toshiro Muto, déclarant que les organisateurs devaient surveiller de près la situation.

« Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera avec le nombre de cas de coronavirus. Nous poursuivrons donc les discussions s’il y a un pic de cas », dit Muto. « À ce stade, les cas de coronavirus peuvent augmenter ou diminuer, nous réfléchirons donc à ce que nous devons faire lorsque la situation se présentera. »

