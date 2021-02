La Grande-Bretagne devrait détourner une partie de ses approvisionnements en vaccins vers les pays en développement une fois que les plus vulnérables auront reçu le coup, a fait valoir aujourd’hui un chef de l’Organisation mondiale de la santé, affirmant qu’il serait moralement mal de ne pas partager.

Le Dr David Nabarro, envoyé spécial de l’OMS sur Covid-19, a déclaré que « le monde devrait avoir accès à ces vaccins de manière égale » alors qu’il appelait les politiciens à faire « la bonne chose ».

Il a déclaré que les dirigeants politiques doivent se rendre compte qu’une fracture vaccinale entre les nations riches et pauvres «n’est pas vraiment la voie à suivre, économiquement, socialement, écologiquement et même moralement».

Il a également suggéré que l’histoire ne serait pas aimable pour les pays qui ne partagent pas leurs approvisionnements, car il a déclaré que les politiciens devraient réfléchir à la manière dont ils seront «rappelés dans 10 ou 20 ans».

Le Dr Nabarro a également déclaré qu’il « ne pouvait rien exclure » lorsqu’il a été invité à écarter la théorie selon laquelle le coronavirus aurait pu s’échapper d’un laboratoire de Wuhan, en Chine.

Le Royaume-Uni a maintenant obtenu l’accès à plus de 400 millions de doses de vaccins contre le coronavirus.

Mais le Dr Nabarro a déclaré que l’offre devrait être répartie équitablement à travers le monde afin que tous les pays puissent vacciner les plus vulnérables.

Il a déclaré à Sophy Ridge sur Sky News: « Le monde devrait accéder à ces vaccins de manière égale, car à l’heure actuelle, les agents de santé du monde entier sont à risque, les personnes âgées sont également à risque et le seul moyen de faire face à une pandémie mondiale est d’être juste. partage à travers le monde maintenant.

« C’est la bonne chose à faire et j’espère vraiment que les dirigeants mondiaux dans les semaines à venir se rendront compte que le fait d’avoir quelques pays vaccinant beaucoup de gens, puis des pays plus pauvres ayant des vaccins très limités n’est pas vraiment la voie à suivre, économiquement, socialement, écologiquement et même moralement ».

Le Dr Nabarro a suggéré que le Royaume-Uni devrait détourner certains de ses stocks de vaccins une fois qu’il a vacciné les plus vulnérables de la société.

Le Royaume-Uni a pour objectif de donner des coups aux quatre groupes prioritaires d’ici la mi-février et à tous les plus de 50 ans d’ici mai.

Le Dr Nabarro a déclaré: «La priorité pour les vaccins à l’heure actuelle, partout, ce sont les personnes qui risquent le plus d’être gravement malades ou de mourir de cette maladie.

«Ce sont des personnes qui sont vulnérables en raison de leur âge ou parce qu’elles ont d’autres conditions.

«Ce sont des personnes très exposées, par exemple, parce qu’elles travaillent dans le secteur de la santé.

«C’est la même situation partout et nous avons besoin d’une politique globale pour faire ce qui est parfaitement faisable.

«Ce qui compte pour le moment, c’est que les politiciens estiment que leur premier devoir est de s’assurer qu’ils font peut-être vacciner tout le monde dans leur pays.

« Nous pensons que les citoyens peuvent peut-être parler à leurs politiciens et dire » attendez un peu « , nous faisons en fait partie du monde et nous pensons que la première priorité est de faire en sorte que tout le monde, partout, obtienne ce dont il a besoin. »

Il a déclaré que la question de savoir qui reçoit les vaccins concernait «ce qui a du sens économiquement, ce qui a du sens pour la société et comment nous voulons tous que l’on se souvienne de nous dans 10 ou 20 ans».

Il a ajouté: « Voulons-nous que nous soyons dans les mémoires comme un monde où ceux qui avaient de l’argent pourraient se permettre de vacciner toute leur population et les pays qui n’en avaient pas ont dû faire face à une augmentation assez spectaculaire du taux de mortalité de leurs agents de santé?

«Je ne pense pas. Je ne pense pas que c’est ainsi qu’un individu veut vraiment être vu quand il se regarde au fil des ans et il sera temps de tenir un débat national et mondial sur les priorités car en fin de compte, nous sommes humains et les humains doivent pouvoir travailler les uns avec les autres, quelle que soit leur race, quelle que soit leur appartenance ethnique, quelle que soit leur richesse.

Les responsables de l’OMS ont récemment ouvert une enquête en Chine sur le début de la pandémie de coronavirus.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait exclure la théorie selon laquelle le virus s’est échappé d’un laboratoire de Wuhan, il a déclaré: « Le problème avec les théories, c’est que vous devez les avoir pour déterminer la raison pour laquelle les choses pourraient se produire d’une manière particulière.

« Je ne peux rien exclure et je connais l’équipe sur place, ainsi que ceux à qui ils parlent en Chine, ils n’excluent rien non plus. Toutes les options sont sur la table et tout sera examiné.