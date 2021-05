Le chef de l’OMS exhorte le monde à suivre les États-Unis et à renoncer à la protection des brevets sur les vaccins Covid

Vendredi, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté les autres pays, en particulier les pays industrialisés du Groupe des Sept, à suivre l’exemple des États-Unis et à soutenir une motion de l’Organisation mondiale du commerce visant à renoncer temporairement aux protections par brevet du vaccin Covid-19.

« L’annonce de mercredi par les Etats-Unis de leur soutien à une dérogation temporaire des protections de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19 est une déclaration de solidarité et de soutien significative pour l’équité des vaccins », a déclaré Tedros lors d’un point de presse. « Je sais que ce n’est pas une chose politiquement facile à faire, alors j’apprécie beaucoup le leadership des États-Unis et nous exhortons les autres pays à suivre leur exemple. »

Les États-Unis, qui sont un ardent défenseur de l’application des droits de propriété intellectuelle dans le monde entier, se sont auparavant opposés à la renonciation à la protection des brevets pour les vaccins Covid.

Le président Joe Biden a personnellement pris la décision de changer la position américaine, a déclaré jeudi l’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre aux journalistes à bord d’Air Force One. Biden avait soutenu la renonciation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid en tant que candidat à la présidentielle.

La recherche pharmaceutique et les fabricants d’Amérique – dont les membres comprennent les fabricants de vaccins AstraZeneca, Pfizer et Johnson & Johnson – s’opposent fermement à la décision de l’administration Biden.

Le chef de l’OMS, Tedros, a également appelé vendredi les pays industrialisés du G-7 – Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et Royaume-Uni en plus des États-Unis – à faire davantage pour faciliter la distribution équitable des vaccins Covid dans le monde.

« Pour le G-7, le soutien le plus important et le plus immédiat dont nous avons besoin est maintenant les vaccins, l’équité en matière de vaccins », a déclaré Tedros. « Je pense que tout le monde sait ce que nous devons faire pour augmenter la capacité de production et ensuite augmenter la couverture vaccinale dans tous les pays. »

Selon le chef de l’OMS, plus de 80% des plus d’un milliard de doses de vaccin Covid distribuées dans le monde sont allées aux pays à revenu élevé, tandis que les pays à faible revenu en ont reçu 0,3%.

« Ce genre de division est inacceptable », a déclaré Tedros. « C’est inacceptable non seulement à cause d’un problème moral, mais c’est inacceptable parce que nous ne vaincrons pas le virus dans un monde divisé. »