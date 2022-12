Le chef de l’OMS dit que son oncle a été “assassiné” dans une région déchirée par la guerre — RT World News

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que son parent faisait partie des dizaines de personnes tuées par les forces érythréennes au Tigré

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que son oncle avait été tué avec plus de 50 autres personnes dans la région déchirée par la guerre du Tigré, dans son pays d’origine, l’Éthiopie. Tedros Adhanom Ghebreyesus a imputé l’attaque aux troupes de l’Érythrée voisine.

La révélation est intervenue dans les derniers instants de la conférence de presse du Dr Tedros à Genève mercredi, consacrée au Covid-19, au virus mpox et à d’autres questions de santé mondiale. Le chef de l’OMS, né au Tigré, a déclaré qu’il souhaitait annuler l’événement en raison de sa “pas en forme” après avoir appris ce week-end l’existence de son oncle “meurtre.”

L’attaque des forces érythréennes, au cours de laquelle son parent est mort, a été “juste arbitraire” il ajouta.

“J’ai parlé à ma mère et elle était vraiment dévastée parce qu’il était le plus jeune de leur famille”, Tedros a déclaré aux journalistes. Il n’a pas révélé le nom du parent tué, disant seulement qu’il avait 57 ans.

Des milliers de personnes ont été tuées et plus de deux millions de personnes déplacées dans un conflit dévastateur qui a éclaté dans le Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, en 2020, après que le gouvernement a lancé une opération militaire contre les séparatistes du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Les parties ont signé un cessez-le-feu début novembre qui a rétabli l’autorité fédérale dans le Tigré et le TPLF a accepté de désarmer.

Cependant, l’Érythrée, qui a fourni une assistance militaire aux autorités d’Addis-Abeba pendant les hostilités, n’était pas partie à l’accord. Des témoins et des travailleurs humanitaires ont déclaré à Reuters que, malgré la trêve, il y a eu des pillages, des arrestations et des meurtres de civils par les troupes érythréennes dans les villes qu’elles contrôlent toujours au Tigré.

« J’espère que l’accord de paix tiendra et que cette folie s’arrêtera. Mais c’est juste un moment très, très difficile pour moi. dit Tedros.

Le chef de l’OMS tire depuis longtemps la sonnette d’alarme sur les combats au Tigré, qu’il a précédemment qualifiés de “pire catastrophe sur Terre”. Tedros a également exprimé sa frustration que, contrairement au conflit en Ukraine, il ait été en grande partie ignoré par l’Occident. “Je ne sais pas si le monde accorde vraiment la même attention aux vies des Noirs et des Blancs”, dit-il en avril.

Pendant le conflit, le gouvernement éthiopien a reproché à Tedros d’avoir cherché à se procurer des armes et un soutien diplomatique aux forces séparatistes du Tigré. Le responsable de la santé a nié ces accusations.