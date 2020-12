Le chef de l’Organisation mondiale de la santé devrait être interrogé sur le génocide, selon une plainte déposée auprès de la CPI par un candidat au prix Nobel de la paix américain, ajoutant que l’Éthiopien pourrait être impliqué dans de nombreux crimes chez lui.

L’actuel Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus «Était un décideur crucial en ce qui concerne les actions des services de sécurité qui comprenaient le meurtre, la détention arbitraire et la torture d’Éthiopiens», une plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale (CPI) dit.

Son auteur, un économiste et activiste américain, David Steinman, qui a été nominé pour le prix Nobel de la paix 2019, allègue que le biologiste et chercheur en santé éthiopien a joué un rôle dans les atrocités commises par diverses forces de sécurité éthiopiennes au cours de son mandat en tant que gouvernement de haut rang. officiel.

Avant de prendre le poste de l’OMS en 2017, Adhanom Ghebreyesus a d’abord été ministre éthiopien de la Santé entre 2005 et 2012, puis ministre des Affaires étrangères du pays de 2012 à 2016. C’est à cette époque qu’il aurait exercé un contrôle au moins partiel sur le pays. appareil répressif, affirme Steinman.

Les accusations portées par l’Américain reposent principalement sur le postulat selon lequel, en tant que haut fonctionnaire du gouvernement et membre éminent du parti Front de libération du peuple du Tigray, qui était un membre majeur de la coalition au pouvoir à l’époque, il ne pouvait pas aider mais avoir une influence sur l’application de la loi et l’armée de la nation.

«Du fait qu’il était un haut responsable du TPLF, Tedros était l’un des rares responsables éthiopiens qui exerçaient le contrôle sur les forces de sécurité». Steinman dit dans sa plainte. Il continue en disant que «Tactiques inéquitables du gouvernement, notamment intimidation, arrestations arbitraires, détention sans inculpation» et diverses violations des droits de l’homme ne laissent pratiquement à personne la possibilité de donner aux fonctionnaires du gouvernement éthiopien de l’époque, y compris Adhanom Ghebreyesus, « le bénéfice du doute. »

En ce qui concerne les preuves de ses accusations, Steinman cite principalement les rapports sur les droits humains du Département d’État américain ainsi que les comptes rendus fournis par Human Rights Watch, Amnesty International et diverses institutions d’analyse occidentales comme l’Université de Birmingham.

Aucun de ces récits ne mentionne Adhanom Ghebreyesus (ou tout autre responsable du gouvernement éthiopien d’ailleurs) par son nom, car ils rapportent principalement divers cas où les forces de sécurité du pays ont tué ou arrêté des personnes lors de manifestations et d’émeutes massives qui ont frappé le pays pendant les mandats d’Adhanom Ghebreyesus. en tant que ministre, comme ce qui s’est passé en 2016.

Pourtant, cela n’a pas empêché Steinman d’accuser carrément le chef de l’OMS de complicité dans le génocide commis par ceux qu’on appelle son «Subordonnés». La plainte allègue qu’Adhanom Ghebreyesus aurait supervisé «Tuant et causant de graves lésions corporelles et mentales à des membres des tribus Amhara, Konso, Oromo et Somali avec l’intention de détruire ces tribus en tout ou en partie.»

Désormais, les procureurs de la CPI doivent décider de poursuivre ou non la plainte. En tant que membre de la surveillance de la santé des Nations Unies, Adhanom Ghebreyesus bénéficie de l’immunité diplomatique.

Pourtant, cela pourrait ne pas être un obstacle à ses poursuites devant la CPI, qui est indépendante de l’ONU. La Cour a une histoire de poursuite des chefs d’État accusés de crimes contre l’humanité. Pourtant, si cela continue avec l’affirmation de Steinman, ce serait la première fois qu’un fonctionnaire de l’ONU y serait jugé.

Ce n’est pas la première fois qu’Adhanom Ghebreyesus est accusé d’avoir commis des actes inadaptés à un chef de l’OMS. En 2017, alors qu’il était encore candidat au poste, l’un de ses concurrents l’a accusé d’avoir dissimulé les épidémies de choléra en Éthiopie pour soi-disant sauver l’image du gouvernement. Cette année, de telles accusations ont refait surface lorsque certains responsables américains ont soupçonné l’OMS de ne pas être suffisamment transparente par rapport à la pandémie de Covid-19.

En novembre, le général éthiopien Birhanu Jula a accusé le chef de l’OMS de soutenir les rebelles dirigés par le Front de libération du peuple du Tigray alors que la nation plongeait à nouveau dans un conflit civil. «Il a tout fait pour les soutenir. Il les a aidés à se procurer des armes, » dit le général à ce moment-là.

Le directeur général de l’OMS a nié à plusieurs reprises toutes les accusations et a notamment déclaré qu’il n’avait pas choisi de camp dans le conflit éthiopien en cours. Jusqu’à présent, il n’a pas commenté la dernière plainte déposée par Steinman.

