LE chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan ne peut être exclue et que la Chine devrait aider à résoudre le mystère de l’origine de Covid.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 56 ans, a exhorté la Chine à plus de « transparence » dans l’enquête en cours et a suggéré que Pékin n’avait pas pleinement coopéré.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que la théorie d’une « fuite » de laboratoire n’avait pas été exclue Crédit : AFP

Une théorie pense que le coronavirus a « fui » d’un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : EPA

L’origine de Covid-19 n’a toujours pas été établie bien que deux théories principales aient émergé – soit du contact d’animaux sur un marché humide de Wuhan, soit d’une fuite du laboratoire de recherche de la même ville chinoise.

La Chine a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’était pas responsable de la pandémie mondiale et a rejeté les théories du complot selon lesquelles le virus a été créé par l’homme.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a ordonné aux agences de renseignement américaines de faire rapport au cours des trois prochains mois pour savoir si Covid-19 est sorti d’un animal ou lors d’un accident de laboratoire.

Le Dr Tedros, s’exprimant lors d’un briefing au sommet du G7, a déclaré que la possibilité que cela provienne d’une fuite de laboratoire n’avait pas été exclue et que « chaque hypothèse devrait être ouverte ».

Il a déclaré que jusqu’à présent, 3,75 millions de personnes étaient mortes du virus et qu’au moins 174 millions avaient contracté la maladie.

Le Dr Tedros a déclaré qu’il n’y avait pas eu assez de « transparence et de coopération » de la Chine Crédit : AFP

Il a déclaré: « Je pense que le respect que ces personnes méritent est de savoir quelle est l’origine de ce virus afin que nous puissions empêcher qu’il ne se reproduise. »

Le Dr Tedros a également suggéré qu’il n’y avait pas eu suffisamment de « transparence et de coopération » de la Chine dans les premières étapes de l’enquête.

Il a ajouté : « Nous avons besoin de la coopération de la partie chinoise. Nous avons besoin de transparence pour comprendre et connaître ou trouver les origines de ce virus.

« Il y a eu des difficultés dans le partage des données, en particulier des données brutes… (nous) espérons que la prochaine phase sera une meilleure coopération et transparence. »

Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, a déclaré : « En ce qui concerne les origines du virus, l’OMS considère qu’il est extrêmement important de comprendre les origines de ce virus particulier qui a provoqué la pandémie mondiale.

« Il existe de nombreuses hypothèses pour cette origine et l’équipe internationale qui a été envoyée à l’équipe par le Dr Tedros à la demande de l’Assemblée mondiale de la santé a effectué un certain nombre d’études et d’enquêtes.

« Toutes les hypothèses restent encore sur la table.

« Des études supplémentaires seront nécessaires pour élucider les origines du virus.

« Nous aimerions avancer le plus rapidement possible avec cette deuxième phase et apporter une expertise supplémentaire, en nous engageant avec nos États membres pour nous assurer que nous avons un mandat approprié, une équipe appropriée et une approche appropriée où nous pouvons tous aller de l’avant ensemble en collaboration pour comprendre les origines du virus. »

Lorsqu’on lui a demandé si la théorie des fuites du laboratoire de Wuhan avait été discutée lors du sommet, le Dr Tedros a répondu : « Oui, elle a été soulevée et nous avons discuté des origines. »

Le président américain Joe Biden a ordonné aux agences de renseignement américaines de lui faire rapport dans trois mois Crédit : AFP

Les ministres du gouvernement britannique ont également fait pression sur la Chine pour qu’elle coopère pleinement avec l’enquête sur les origines du coronavirus.

Biden a révélé le mois dernier que deux des 18 agences de renseignement croient au lien animal, mais qu’un autre « se penche davantage vers » la théorie du laboratoire.

Le président a déclaré que chacune de ces agences avait « une confiance faible ou modérée » dans leur position.

Biden a également demandé aux laboratoires nationaux américains d’aider également à l’enquête.

Un rapport explosif publié par le Wall Street Journal a allégué que trois membres du personnel de l’Institut de virologie de Wuhan sont tombés malades et ont dû être hospitalisés en novembre 2019, des semaines avant que la Chine ne révèle l’épidémie au monde.

Un groupe de travail de l’OMS a passé quatre semaines à enquêter sur l’épidémie à Wuhan en janvier et février.

L’organisation a conclu qu’il était « extrêmement improbable » qu’elle soit causée par une fuite de laboratoire, mais a noté qu’une enquête plus approfondie est nécessaire.

Cependant, plus tôt ce mois-ci, un groupe de scientifiques de premier plan a déclaré que la possibilité qu’un coronavirus s’échappe accidentellement du laboratoire de Wuhan en Chine « reste viable ».

Dans une lettre publiée dans la revue Science, 18 chercheurs de Stanford, Harvard, MIT et Cambridge ont fustigé l’OMS et les scientifiques qui l’ont suivie pour ne pas avoir considéré qu’il y avait peut-être eu une évasion « accidentelle » du laboratoire.