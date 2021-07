Le chef de l’OMS déclare que la Chine n’a toujours pas fourni de données brutes sur Covid-19, ce qui entrave l’enquête sur l’origine du virus

L’échec de Pékin à fournir les données demandées a été l’un des défis entravant les efforts de l’OMS pour étudier l’origine de Covid-19, a déclaré jeudi à la presse le directeur général du groupe, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Maintenant, nous avons conçu la deuxième phase de l’étude, et nous demandons, en fait, à la Chine d’être transparente, ouverte et de coopérer, en particulier sur les informations, les données brutes que nous avons demandées au début de la pandémie », a-t-il ajouté. il a dit.

QUI @DrTedros Confirme que la Chine a refusé de partager des données brutes sur les premiers cas de Covid-19 : « Nous demandons à la Chine d’être transparente, ouverte et de coopérer, en particulier sur les informations, les données brutes que nous avons demandées au début de la pandémie. » pic.twitter.com/8JgzCeeuxj – Breaking911 (@Breaking911) 15 juillet 2021

Ghebreyesus a reconnu qu’il y avait eu un « poussée prématurée » rejeter la théorie selon laquelle le virus serait originaire d’un laboratoire près de Wuhan, en Chine. L’OMS a publié un rapport en mars disant que Covid-19 s’est probablement propagé des chauves-souris aux humains et qu’il était « extrêmement improbable » que le virus s’est échappé d’un laboratoire.

« J’étais moi-même technicien de laboratoire, je suis immunologiste et j’ai travaillé dans le laboratoire, et des accidents de laboratoire se produisent » Ghebreyesus a déclaré jeudi. « C’est courant. »

Peter Daszak, président de l’EcoHealth Alliance et membre de l’équipe de l’OMS enquêtant sur le début de l’épidémie, a fait pression dès le début de la pandémie pour écraser la théorie des fuites de laboratoire. Daszak, dont l’organisation a envoyé 600 000 $ de l’argent des contribuables américains pour aider à financer la recherche au laboratoire de Wuhan, a remercié le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci en avril 2020 pour « se lever publiquement et déclarer que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle du COVID-19 à partir d’un débordement de chauve-souris à l’homme, et non d’une libération de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan ».

La déclaration de jeudi de Ghebreyesus était inhabituellement pointue, dans la mesure où il a généralement fait preuve de déférence envers les principaux pays membres de l’OMS. En fait, le groupe de réflexion du Council on Foreign Relations, entre autres, l’a accusé l’année dernière d’avoir répondu aux appels d’offres de la Chine, dissimulant les « mauvaise manipulation » de l’éclosion. Le CFR a déclaré que le chef de l’OMS « blanchi l’image de la Chine », comme lorsqu’il a félicité le gouvernement du pays pour « ouverture au partage de l’information » et « établir une nouvelle norme pour le contrôle des épidémies ».

La théorie des fuites de laboratoire, qui a été écrasée par les plateformes de médias sociaux et les médias grand public comme « désinformation, » a gagné du terrain après que le Wall Street Journal a rapporté en mai des preuves d’un lien possible, y compris des scientifiques de Wuhan qui ont été écœurés par des symptômes de type Covid à l’automne 2019.

« Nous avons besoin d’informations, d’informations directes sur la situation de ce laboratoire avant et au début de la pandémie », a-t-il ajouté. dit Ghebreyesus. « Si nous obtenons des informations complètes, nous pouvons exclure » le laboratoire comme origine de l’épidémie.

Les agences de renseignement américaines, qui avaient précédemment exclu la théorie des fuites de laboratoire, ont déclaré fin mai qu’il s’agissait de l’une des deux « scénarios probables ». Cette déclaration est intervenue un jour après que le président Joe Biden a demandé aux agences d’identifier l’origine dans les 90 jours.

