La Chine n’a pas autorisé les inspecteurs internationaux à se rendre à Wuhan dans le cadre d’une étude sur les origines du coronavirus mortel, selon le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

S’exprimant mardi, le Dr Tedros a déclaré qu’un certain nombre de membres de l’équipe de scientifiques étaient déjà en route pour la ville chinoise où le COVID-19 est apparu pour la première fois lorsqu’il est apparu qu’ils n’avaient pas les autorisations nécessaires de Pékin.

Il a déclaré que la Chine avait précédemment accepté d’autoriser l’équipe scientifique internationale à entrer dans la ville et à mener à bien ses travaux.

« Je suis très déçu de cette nouvelle, étant donné que deux membres avaient déjà commencé leur voyage et que d’autres n’avaient pas pu voyager à la dernière minute, mais avaient été en contact avec de hauts responsables chinois », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Genève.

«Et j’ai une fois de plus clairement indiqué que la mission était une priorité pour l’OMS et l’équipe internationale. On m’a assuré que la Chine accélère les procédures internes pour un déploiement le plus tôt possible. Nous sommes impatients de démarrer la mission le plus rapidement possible. que possible. «

Ses commentaires ont marqué une critique rare de Pékin par le chef de l’OMS, qui avait précédemment félicité les autorités chinoises pour leur réponse au virus.

Le COVID-19, qui a tué plus de 1,8 million de personnes dans le monde, est apparu pour la première fois sur un marché d’animaux vivants dans la ville centrale de Wuhan en Chine en décembre 2019.