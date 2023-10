La directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, ouvre le Forum public 2021 de l’OMC par une table ronde sur le Covid et le commerce, à Genève, le 28 septembre 2021. (Photo de Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo de FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

“Nous espérons que cela ne se résume pas à cela. Nous prions pour la désescalade et la paix”, a-t-elle déclaré à Martin Soong de CNBC en marge de la réunion du Groupe des 7 à Osaka, au Japon.

“N’oubliez pas que cette région est également la source d’une grande partie de l’énergie mondiale en ce qui concerne le gaz naturel ainsi que le pétrole, qui est encore très utilisé et partout dans le monde. Vous verrez donc un impact sur la croissance mondiale, sur commerce mondial”, a-t-elle ajouté.

Le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce a averti que le conflit en cours entre Israël et le Hamas aurait un impact sur la croissance mondiale s’il s’étendait à l’ensemble de la région du Moyen-Orient.

La campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza a été déclenchée par l’attaque terroriste brutale perpétrée par des militants du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, qui a tué 1 400 personnes, dont des Américains. Près de 240 personnes ont été capturées et emmenées en otages à Gaza.

Les économistes ont averti que toute éventuelle escalade de la guerre entre Israël et le Hamas entraînerait une perturbation majeure de l’économie mondiale et pourrait faire grimper les prix de l’énergie et perturber les principales routes commerciales.

La croissance du commerce est déjà « assez sombre » en raison de la « chute de la demande globale dans tous les domaines », a déclaré Okonjo-Iweala.