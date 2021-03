Le scandale entourant la manipulation présumée de données scientifiques dans le chien de garde des armes chimiques de l’OIAC, ignoré à la fois par l’organisation et par les grands médias, ne fait que s’aggraver avec le temps, a déclaré un groupe pro-lanceur d’alerte.

Une nouvelle déclaration de l’organisation de soutien aux lanceurs d’alerte, la Fondation Courage, se plaint que la direction de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) n’a pas correctement répondu aux accusations de dissimulation impliquant l’attaque présumée d’armes chimiques à Douma, en Syrie, en avril 2018.

Au lieu de cela, il a essayé de « Contourner le problème » entièrement en ciblant directement et apparemment indirectement les dénonciateurs qui ont fait connaître au public leurs inquiétudes quant à l’intégrité de l’enquête de l’OIAC sur l’incident.

La déclaration a été signée par près de 30 personnalités publiques, dont l’auteur Noam Chomsky, le lanceur d’alerte des Pentagon Papers Daniel Ellsberg, le journaliste et cinéaste John Pilger et le musicien et activiste Roger Waters. La liste comprend également plusieurs scientifiques, dont quatre anciens inspecteurs de l’OIAC, ainsi que le directeur fondateur de l’organisation, Jose Bustani.

L’OIAC "est maintenant accusé d’accepter des découvertes non fondées ou possiblement manipulées avec les implications géopolitiques et sécuritaires les plus graves." pic.twitter.com/jRliOH17Pm – Aaron Maté (@aaronjmate) 11 mars 2021

«Nous pensons que les intérêts de l’OIAC sont mieux servis par le directeur général [Fernando Arias] en offrant un forum transparent et neutre dans lequel les préoccupations de tous les enquêteurs peuvent être entendues et en veillant à ce qu’une enquête pleinement objective et scientifique soit menée à bien, » dit le groupe.

Arias devrait «Trouve le courage de s’attaquer aux problèmes au sein de son organisation liés à cette enquête et veille à ce que les États parties et les Nations Unies soient informés en conséquence. De cette manière, nous espérons et croyons que la crédibilité et l’intégrité de l’OIAC pourront être restaurées. »

L’incident de Douma s’est produit dans un quartier contrôlé par les djihadistes de Damas, qui était sur le point d’être capturé par les forces gouvernementales syriennes à l’époque. Le récit prédominant à ce sujet dans les médias occidentaux était que l’armée syrienne avait déployé du chlore gazeux en larguant des bidons depuis un hélicoptère, tuant ainsi des dizaines de civils. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont lancé des barrages de missiles sur des cibles du gouvernement syrien quelques jours plus tard en représailles à la prétendue atrocité.

Le rapport final de l’OIAC sur l’incident, publié en mars 2019, a pratiquement confirmé la justification de l’attaque occidentale. Mais les preuves qui se sont accumulées depuis indiquent une possible ingérence politique dans le travail de l’organisation. Les preuves recueillies par les inspecteurs de l’OIAC sur le terrain, qui contredisaient la théorie d’une attaque gouvernementale à Douma, avaient apparemment été supprimées afin que les conclusions tirées dans le rapport final ne soient pas remises en cause.

La Courage Foundation, qui cherche à protéger et à encourager les lanceurs d’alerte, s’est impliquée très tôt dans l’incident. Il a aidé à convoquer un groupe d’experts, dont Bustani, l’ancien directeur de l’OIAC, pour évaluer les preuves et les témoignages de deux sources originales de l’allégation de dissimulation. En octobre 2019, il a fait part de ses préoccupations concernant ce que les experts avaient découvert et a appelé à une enquête transparente et neutre.

La nouvelle déclaration énumère un certain nombre de développements qui se sont produits depuis. Bustani, par exemple, a été empêché de parler au Conseil de sécurité de l’ONU par des représentants des mêmes États membres qui ont attaqué la Syrie après l’incident de Douma. L’équipe d’enquête Bellingcat a tenté de manière douteuse de salir l’un des dénonciateurs, Brendan Whelan, avec un projet de lettre jamais envoyé à lui. Et la BBC a donné une plate-forme à une source anonyme, qui aurait travaillé pour l’OIAC et qui aurait apparemment cherché à discréditer les inspecteurs dissidents.

L’OIAC elle-même les a rejetés comme des individus voyous et indignes de confiance, qui ont violé les règles de l’organisation en divulguant des documents internes et n’avaient aucune image complète de ce qui s’était passé à Douma. Il a également refusé plusieurs appels des scientifiques et de leurs partisans à soumettre toutes les données scientifiques sous-jacentes à son rapport final à un examen indépendant. La Fondation Courage affirme que l’OIAC ne fait que se blesser, jetant des doutes sur tous les autres rapports qu’elle produit.

