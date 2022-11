Le chef de l’Iran salue la force chargée d’étouffer les manifestations

L’ayatollah Ali Khamenei s’est adressé aux membres du Basij, l’aile paramilitaire volontaire des gardiens de la révolution d’élite, et a réitéré des affirmations non étayées selon lesquelles les manifestants qui manifestent dans tout le pays sont des “outils” des États-Unis et de ses “mercenaires”.

Louant les vertus militaires et sociales du Basij au fil des décennies, Khamenei a déclaré que les forces “se sont sacrifiées pour sauver les gens d’un groupe d’émeutiers et de mercenaires”, se référant aux récents troubles dans tout le pays. “Ils se sont sacrifiés pour affronter l’oppression.”

Les manifestations se sont poursuivies samedi dans certaines universités de la capitale Téhéran et dans d’autres villes, selon les médias sociaux. En raison d’une répression sévère à l’échelle du pays par les forces de sécurité iraniennes, les manifestations sont devenues plus dispersées. Les manifestants ont également appelé à des grèves commerciales.

La répression féroce de l’Iran contre la dissidence a suscité des critiques, avec au moins 448 personnes tuées et plus de 18 000 arrêtées lors des manifestations et la réponse violente des forces de sécurité qui a suivi, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les manifestations. L’Iran n’a pas proposé de bilan ni de nombre de personnes arrêtées.