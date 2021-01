Rob Leathern, directeur de la gestion des produits, a quitté Facebook le 30 décembre

Le chef de l’intégrité publicitaire de Facebook, qui gérait les produits publicitaires de l’entreprise autour de sujets sensibles tels que la politique et la désinformation sur les coronavirus, est parti cette semaine, selon un message interne de l’entreprise consulté par Reuters vendredi.

Rob Leathern, directeur de la gestion des produits, a déclaré plus tôt ce mois-ci sur le réseau interne de Facebook qu’il quitterait l’entreprise le 30 décembre. Sa sortie n’avait pas été signalée auparavant.

Facebook n’a pas immédiatement répondu aux demandes de DailyMail.com vendredi concernant son départ.

Leathern a déclaré dans un message interne qu’il « quittait Facebook pour travailler sur la confidentialité des consommateurs au-delà des publicités et des médias sociaux », sans révéler où il se dirigeait.

Dans une série de tweets vendredi, Leathern a écrit que sur Facebook, il avait « eu une grande expérience dans un rôle difficile, amusant, à croissance rapide et percutant dans l’entreprise en travaillant avec des gens extraordinaires ».

«Bien que je ne travaille pas directement sur les publicités, cela fera partie de ce sur quoi je travaille car je resterai dans l’espace technologie / données / confidentialité», a-t-il poursuivi.

Leathern a promis de partager davantage sur ses prochaines étapes dans «la semaine ou les deux prochaines».

Il travaillait chez Facebook depuis février 2017, selon sa page LinkedIn. Son expérience antérieure comprenait des séjours chez LinkedIn et une startup qu’il a fondée.

Leathern était souvent le visage public des politiques publicitaires politiques controversées de Facebook.

Avant les élections américaines du 3 novembre, Facebook a été fortement critiqué pour avoir refusé de vérifier les faits dans les publicités politiques, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles il permettait aux allégations trompeuses et aux théories du complot de se répandre largement sur ses plateformes.

En novembre, Leathern avait tweeté que Facebook n’avait pas «la capacité technique à court terme de permettre des publicités politiques par État ou par annonceur».

Par la suite, Facebook a levé une interdiction postélectorale temporaire des publicités politiques en Géorgie avant le second tour du 5 janvier qui déterminera quel parti contrôle le Sénat américain.

Interrogée sur ce qui avait changé depuis le tweet de Leathern, une porte-parole de Facebook a déclaré que la société avait décidé de mettre en œuvre une solution temporaire permettant aux annonceurs d’être manuellement autorisés à diffuser des publicités.

L’interdiction des publicités politiques dans d’autres États restera, a déclaré le géant des médias sociaux dans un article de blog. Une porte-parole de Facebook a refusé de dire quand cette interdiction globale serait levée.

Facebook et Google ont introduit des pauses sur les publicités politiques après l’élection présidentielle dans le cadre de mesures visant à lutter contre la désinformation et d’autres abus sur les sites.

Google a levé sa pause le mois dernier, affirmant qu’il ne considérait plus la période post-électorale comme un « événement sensible ».

La chef de produit Facebook, Sarah Schiff, a écrit dans le billet de blog que la société avait entendu ces dernières semaines les commentaires « d’experts et d’annonceurs de tous les horizons politiques sur l’importance d’exprimer sa voix et d’utiliser nos outils pour atteindre les électeurs avant le second tour des élections en Géorgie ».

Dans le blog, Schiff a déclaré que Facebook « donnerait la priorité aux annonceurs d’intégration ayant une implication directe dans ces élections, y compris les campagnes, les responsables des élections étatiques et locales, et les partis politiques étatiques et nationaux ».