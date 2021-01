Le chef de l’ingénierie matérielle d’Apple, Dan Riccio, se retirera pour superviser un nouveau projet, a déclaré lundi le fabricant d’iPhone, fournissant quelques détails sur le dernier rôle du dirigeant de longue date. Riccio rapportera au PDG Tim Cook, a déclaré Apple dans un communiqué. Il sera remplacé par le vétéran de l’entreprise John Ternus, qui rejoindra l’équipe de direction en tant que vice-président senior de l’ingénierie matérielle.

Riccio, qui a rejoint Apple il y a plus de deux décennies en tant que vice-président de la conception des produits, a été nommé vice-président de l’ingénierie matérielle iPad en 2010 et dirige les équipes d’ingénierie Mac, iPhone, iPad et iPod. La société se concentre sur de nouveaux projets et avance avec la technologie des voitures autonomes, en ciblant 2024 pour produire un véhicule de tourisme qui pourrait inclure sa propre technologie de batterie révolutionnaire, avait rapporté Reuters le mois dernier.