Le chef du service d’immigration du Portugal a démissionné après des mois de contrecoup, suite au décès d’un Ukrainien à l’aéroport de Lisbonne.

L’homme de 40 ans, Ihor Homeniuk, avait tenté d’entrer au Portugal sans visa valide en mars dernier et avait été arrêté par les autorités de l’immigration après avoir refusé de prendre un vol hors du pays.

Deux jours plus tard, il a été retrouvé mort dans sa cellule de détention.

Cristina Gatoes, chef du Service des étrangers et des frontières (SEF), a présenté sa démission avec effet immédiat mercredi, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le législateur de l’opposition PSD Ricardo Leite a déclaré sur Twitter que sa démission était « la seule action possible ».

Le mois dernier, Gatoes a rapporté que les enquêtes avaient révélé que le traitement d’Ihor Homeniuk à l’aéroport avait conduit à sa mort.

« Je suis à peu près certaine que ce que nous examinons est un cas de torture », a-t-elle déclaré à la chaîne publique RTP.

En septembre, le procureur du Portugal a inculpé trois agents d’immigration de l’homicide involontaire coupable de l’homme, les accusant de l’avoir agressé avec une matraque alors qu’il était devenu «agité» à cause de sa détention.

Pendant ce temps, le gouvernement a annoncé son intention de restructurer le service frontalier du pays et d’installer des boutons de panique dans les cellules de détention des aéroports.

Les militants des droits de l’homme ont déclaré que ces mesures ne constituaient pas une réponse adéquate à l’incident.

«Le ’bouton de panique’ … ne résout pas un problème, au contraire, c’est une manière rudimentaire d’admettre qu’il existe», a déclaré l’organisation à but non lucratif Humans Before Borders (HuBB).

« [It] crée une évasion inefficace et honteuse, qui ne respecte pas la dignité de ceux qui peuvent être forcés de faire pression, mettant un pansement sur un problème structurel. «

Le HuBB a accusé les autorités frontalières de «dissimulation» de la mort de Homeniuk et affirme qu’il y a un «problème structurel» au SEF.