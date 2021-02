Les plans de quarantaine des hôtels de Boris Johnson ont été violés par un patron de l’industrie qui a affirmé que son entreprise n’avait pas encore entendu le gouvernement sur la manière dont la politique fonctionnera réellement.

Rob Paterson, directeur général britannique de Best Western Hotels, a déclaré que son entreprise était «tenue dans l’ignorance» par les ministres et que «nous n’avons tout simplement rien entendu».

M. Paterson a fustigé le gouvernement pour avoir annoncé les propositions sans un plan détaillé, car il a déclaré que s’il faisait de même sur un projet majeur « je ne suis pas sûr que j’aurais un emploi ».

Le Premier ministre a suggéré hier que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, exposerait les détails aujourd’hui uniquement pour Downing Street, pour insister ensuite sur le fait qu’il s’agissait d’un «malentendu».

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles la quarantaine dans les hôtels pourrait commencer à partir du 15 février, mais le retard continu dans la présentation des détails signifie que l’on craint de plus en plus que la date soit repoussée.

Les plans verront les voyageurs rentrer au Royaume-Uni en provenance de pays de la « liste rouge » – ceux où des variantes de coronavirus ont été découvertes ou où le nombre de cas a explosé – contraints de payer pour s’isoler dans un hôtel approuvé par le gouvernement pendant 10 jours.

La critique du déploiement de la politique est venue au milieu des spéculations selon lesquelles l’Espagne pourrait être ajoutée à la « liste rouge » après avoir enregistré son premier cas de variante la semaine dernière et en raison de sa proximité avec le Portugal, qui est déjà interdit.

On ne sait toujours pas quand les hôtels de quarantaine seront opérationnels au Royaume-Uni. L’aéroport d’Heathrow est photographié le 30 janvier

Les voyages internationaux sont déjà interdits en vertu des règles de verrouillage du Royaume-Uni, sauf si cela est essentiel.

Les ministres espèrent que les plans de quarantaine des hôtels aideront à se protéger contre l’importation de variantes de Covid-19 qui pourraient menacer la campagne de vaccination du pays.

Mais le déploiement a été chaotique, le gouvernement étant toujours incapable de dire quand les hôtels seront opérationnels.

M. Paterson a été interrogé ce matin sur l’émission Today de BBC Radio 4 si les ministres avaient dit à son entreprise ce qu’ils voulaient.

Il a répondu: «Non, pas du tout. Nous avons compris que la mise en quarantaine des hôtels était quelque chose qui allait être envisagé au Royaume-Uni il y a un certain temps déjà et nous ne comprenons pas encore exactement ce que les protocoles sont exigés des hôtels.

«Nous avons défini un ensemble de protocoles, nous avons partagé ces informations ou suggéré des protocoles, et nous avons offert notre soutien et nous n’avons encore rien entendu.

Interrogé si le gouvernement avait donné des indications sur le nombre de voyageurs que les hôtels pourraient être invités à accueillir, M. Paterson a répondu: « Non. Je pense que dans une entreprise normale, si vous sortiez et annonçiez un programme à l’échelle nationale et que vous n’aviez pas réfléchi à la façon dont vous alliez le planifier et que vous n’aviez pas parlé aux personnes impliquées, je ne suis pas sûr que j’aurais un emploi si Je l’ai fait dans mon entreprise.

« À ce jour, il me semble logique que vous vous assoyiez avec les compagnies aériennes, les exploitants d’aéroport et les exploitants d’hôtels et que vous mettiez ça au rebut sur un appel Zoom ou quoi que ce soit.

« À ce jour, nous n’avons tout simplement rien entendu malgré de multiples offres.

« Nous avons des relations à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande qui font cela, dont nous pourrions tirer des leçons et nous téléphoner facilement et offrir leur soutien et nous sommes juste un peu surpris de n’avoir rien entendu. »

M. Paterson a déclaré que le gouvernement n’avait pas fourni à son entreprise autre chose que des informations très générales sur la politique et que « nous n’avons eu aucune discussion du tout ».

Il a ajouté: «Nous avons offert cette aide. Nous avons beaucoup d’expérience avec la mise en quarantaine ou la gestion des environnements positifs Covid grâce au projet que nous avons réalisé avec le NHS.

« Comme je l’ai dit, nous avons tous ces contacts dans d’autres pays qui ont déjà déployé cela depuis un certain temps, ils pourraient offrir un soutien vraiment précieux et nous sommes simplement tenus dans l’ignorance. »

Les ministres devraient se réunir aujourd’hui pour discuter de la question de savoir si la «liste rouge» existante, qui comprend actuellement 33 pays, doit être élargie.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que les hôtels de quarantaine « faisaient partie d’un plan beaucoup plus vaste ».

« Si vous venez au Royaume-Uni, vous devez déjà vous mettre en quarantaine pendant 10 jours, vous devez passer un test dans les trois jours avant le voyage, vous devez remplir un formulaire de localisation de passagers … nous avons déjà une politique frontalière robuste », a-t-il déclaré. Le programme Today de BBC Radio 4.

Interrogé sur le caractère «robuste» des mesures, il a déclaré: «Vous devez passer un test avant le départ avant d’arriver – les gens doivent le faire ou ils seront refusés.

« Lorsque vous arrivez, vous devez vous mettre en quarantaine, même sans l’opération de quarantaine de l’hôtel encore en place, donc la politique aux frontières, je pense, avec les formulaires de localisation de passagers, où une application plus stricte que jamais a lieu maintenant, est robuste. »

M. Zahawi a déclaré que M. Hancock exposerait plus de détails sur la politique «dans les prochains jours».