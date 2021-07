Le chef de l’haltérophilie aux États-Unis affirme que quiconque s’oppose aux athlètes transgenres se retrouvera «du mauvais côté de l’histoire»

Les commentaires d’Andrews interviennent au milieu d’un débat important au sein du sport quant à l’équité d’avoir des femmes transgenres en compétition contre des athlètes nés de sexe féminin, le cas de l’haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard suscitant un vif intérêt médiatique ces dernières semaines.

Hubbard, qui est né de sexe masculin et est devenu une femme dans la trentaine, a obtenu l’autorisation du Conseil international olympique [IOC] participer à ces Jeux Olympiques d’été à Tokyo. Hubbard avait également concouru en haltérophilie en tant qu’homme, mais leurs performances étaient en deçà des normes olympiques.

Andrews, cependant, dit que ceux qui s’opposent à l’entrée de Hubbard aux Jeux olympiques se retrouveront « du mauvais côté de l’histoire » et a appelé à des règles clairement définies pour l’équité et la justice dans les rangs de l’haltérophilie.

« Ceux qui désapprouvent totalement l’inclusion seront probablement du mauvais côté de l’histoire. Cependant, cela doit être équilibré avec l’équité de la concurrence« , a déclaré Andrews, né au Royaume-Uni, à MailOnline.

« Le principal défi pour les fédérations sportives est de définir à quoi ressemble l’équité afin de devenir plus inclusive. Il n’y a aucune raison pour que chaque pays ne puisse pas atteindre la parité des sexes en haltérophilie. »

Les directives énumérées par USA Weightlifting décrivent le processus auquel un athlète transgenre doit adhérer pour que sa candidature soit acceptée, y compris une réunion avec l’athlète et, dans le cas des femmes qui passent aux hommes, la documentation fournie pour montrer que des thérapies hormonales adéquates ont été entreprise qui « doit démontrer que l’hormonothérapie a été administrée de manière vérifiable et pendant une durée suffisante (au moins deux ans) pour minimiser les avantages compétitifs liés au sexe« .

« Si une opération de confirmation du sexe est souhaitée, l’opération est terminée, l’athlète est en bonne santé et a été autorisé par son chirurgien à participer à l’haltérophilie », ils ajoutent.

Andrews souligne que les règles imposées dans le sport visent à garantir que l’importance de l’identité de genre pour leurs athlètes soit reconnue.

« Grâce à notre politique d’inclusion des transgenres, nous reconnaissons l’importance de l’identité et de l’expression de genre indépendamment de l’attribution du genre à la naissance, dans le but de fournir aux athlètes un environnement sûr et inclusif pour concourir, mais tout en reconnaissant la nécessité d’être juste envers les athlètes dans un sport.

« Notre objectif est de donner aux athlètes transgenres une opportunité équitable de participer à un sport de compétition, et de le faire de manière équitable pour toutes les personnes concernées.«

Andrew a ajouté que ces règles se sont avérées populaires auprès des athlètes de tous les genres au sein de USA Weightlifting, qui, selon lui, « valorise beaucoup l’inclusion« .

De l’autre côté de la médaille, d’autres ont parlé de sentiment « trahi » par la décision du CIO d’autoriser Hubbard à concourir cet été. Une pétition s’opposant au statut olympique de Hubbard a recueilli plus de 21 000 signatures en ligne.

L’haltérophile olympique néo-zélandaise Tracey Lambrechs, quant à elle, a fait valoir que deux médailles d’or devraient être décernées dans la catégorie de poids de Hubbard si elle remporte sa division à Tokyo.