Le chef de l’exploitation de LIV Golf, Atul Khosla, quitte la tournée en échappée après une saison | Nouvelles du golf

LIV Golf débutera une saison de 14 tournois en février

Le directeur de l’exploitation de LIV Golf, Atul Khosla, a démissionné après la première saison de l’entreprise séparatiste soutenue par l’Arabie saoudite.

Le départ de Khosla survient un peu plus d’un an après sa nomination après avoir occupé le poste de chef du développement de l’entreprise et de responsable de la marque avec les Tampa Bay Buccaneers de la NFL.

Greg Norman, commissaire de LIV, a déclaré dans une déclaration au New York Times: “À la fin de la saison inaugurale réussie de LIV, Atul Khosla a décidé de passer à autre chose.

“Nous respectons AK et sa décision personnelle.”

L’introduction de LIV a été la source de division dans le sport au cours de l’année écoulée, suscitant des critiques pour son investissement saoudien compte tenu des violations des droits de l’homme dans le pays.

Tiger Woods a félicité Rory McIlroy pour avoir exprimé son soutien au PGA Tour au milieu de la controverse entourant le LIV Golf Tour.

La tournée a entre-temps attiré un certain nombre de joueurs de haut niveau à travers d’autres circuits, y compris le champion de l’Open Cameron Smith, avec des prix lucratifs et un format d’équipe plus court au cours d’une saison tronquée.

La PGA a notamment accordé des suspensions indéfinies aux joueurs qui ont fait le changement, tandis que l’avenir de la Ryder Cup des participants à la LIV reste également incertain.

Rory McIlroy a été parmi les principales voix opposées à LIV et a récemment appelé à la destitution de Norman en tant que commissaire afin qu’ils parviennent à une résolution avec la PGA.

LIV entamera une saison de 14 tournois d’un montant de 405 millions de dollars en bourses en février, après avoir récemment ajouté trois sites de championnat aux États-Unis à son calendrier pour l’année prochaine.

Tiger et Charlie Woods suivent tous les deux le parcours du Ritz-Carlton GC alors qu'ils jouent au championnat PNC Pro-Am.

Le Gallery Golf Club à Tucson, Arizona (du 17 au 19 mars), le Cedar Ridge Country Club à Tulsa Oklahoma (du 12 au 14 mai) et The Greenbrier dans les Allgheny Mountains (du 4 au 5 août), en Virginie-Occidentale, accueilleront les événements de la LIV Golf League. en 2023.

“L’expansion de LIV Golf vers de nouveaux marchés américains ajoute à l’excitation croissante pour le lancement de la ligue en 2023”, a déclaré Norman.

“Davantage de fans à travers le pays et dans le monde découvriront l’énergie de LIV Golf et la compétition innovante qui a revigoré le sport, et ces parcours de championnat contribueront à la saison transformatrice à venir pour les joueurs, les fans et le jeu de golf.”

Les événements mettront probablement en vedette Smith, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Brooks Koepka et Sergio Garcia, qui font tous partie de la tournée LIV.