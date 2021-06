L’avertissement a été émis mardi alors que le scientifique Markus Rex présentait les premiers résultats de l’expédition de 389 jours qui s’est terminée en octobre, qui a vu 300 scientifiques de 20 pays recueillir des preuves de l’impact du changement climatique dans l’océan Arctique.

« La disparition de la banquise estivale dans l’Arctique est l’une des premières mines terrestres dans ce champ de mines, l’un des points de basculement que nous déclenchons en premier lorsque nous poussons le réchauffement trop loin », Rex a déclaré lors d’une conférence de presse à Berlin.

Et l’on peut essentiellement se demander si nous n’avons pas déjà marché sur cette mine et déjà déclenché le début de l’explosion.

Si, en effet, le monde a franchi un point irréversible, Rex craint que cela puisse avoir un « effet domino » pour le reste de la planète, la disparition de la banquise étant la « épicentre du réchauffement climatique ».

Aux côtés de Rex, l’experte en physique de la glace de mer Stefanie Arndt a émis une prévision désastreuse que nous sommes « peut-être la dernière génération qui peut découvrir un Arctique qui a encore une couverture de glace de mer en été. »

L’expédition arctique a examiné l’atmosphère, l’océan, la glace de mer et les écosystèmes de la région, avec quatre sites d’observation mis en place pour collecter 150 téraoctets de données et plus de 1 000 échantillons de glace.

Les conclusions inquiétantes surviennent quelques jours après que les dirigeants du G7 se sont réunis en Angleterre pour convenir de mettre en œuvre des mesures plus strictes pour lutter contre le changement climatique, notamment en s’éloignant des centrales au charbon et en limitant l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.

Dans le but d’atteindre ces objectifs, les membres du G7 se sont engagés à cesser de financer de nouveaux projets d’électricité au charbon dans les pays en développement, en fournissant plutôt jusqu’à 2,8 milliards de dollars pour les encourager à abandonner ce type de carburant.

