Le haut fonctionnaire de Boris Johnson et le chef de l’équipe d’éthique de Whitehall seront interpellés par les députés sur la propriété des liens du gouvernement avec Greensill Capital lundi, a-t-on annoncé.

Le secrétaire du Cabinet et chef de la fonction publique, Simon Case, et le chef de l’équipe de la propriété et de l’éthique du Cabinet Office, Darren Tierney, seront confrontés aux questions du comité multipartite de l’administration publique et des affaires constitutionnelles de la Chambre des communes.

L’audience lancera l’enquête de la commission sur l’efficacité des codes de conduite pour les ministres et les fonctionnaires à la lumière du scandale sur le lobbying de l’ancien premier ministre David Cameron pour la société financière en faillite Greensill.

Le développement est intervenu alors que le parti travailliste exigeait la publication des enregistrements de tous les textes, appels et réunions avec les lobbyistes du chancelier Rishi Sunak pour discuter des modifications des règles fiscales et du régime de soutien Covid-19.

Mercredi, M. Johnson a accepté de publier ses communications privées sur les contrats Covid – bien qu’il ne soit pas clair si la promesse concernait uniquement des échanges avec le magnat de l’aspirateur James Dyson ou couvrait des contacts avec d’autres personnalités du monde des affaires et des lobbyistes.

La chancelière fantôme Anneliese Dodds a écrit à M. Sunak pour l’exhorter à suivre l’exemple du Premier ministre afin de «restaurer la confiance du public dans le fait que vos décisions et celles de HM Treasury étaient prises exclusivement dans l’intérêt public».

Des documents largement expurgés publiés par le Trésor hier soir ont révélé l’ampleur du lobbying – qualifié de «persistant» par le principal mandarin du département – par M. Cameron et le fondateur de la société Lex Greensill alors que la crise de Covid frappait au printemps 2020.

Les courriels et les lettres ont montré que le Trésor avait été informé dès mars 2020 que la société connaissait des «difficultés de financement graves et urgentes», M. Greensill avertissant qu’un «soutien en temps opportun» était nécessaire de la part du programme de soutien Covid du gouvernement.

Et les minutes d’un appel téléphonique le 30 mars ont montré qu’il avait dit aux responsables du Trésor qu’il avait «une grave préoccupation» que plusieurs dizaines de milliers de petites entreprises manqueraient de paiements la semaine suivante si Greensill n’était pas aidé.

Mais une note interne a révélé le scepticisme du Trésor à l’égard de Greensill, un responsable anonyme notant que l’homme d’affaires n’était pas disposé à lister ses principaux investisseurs dans son intégralité ou à confirmer que tous ses fournisseurs provenaient du Royaume-Uni.

Mme Dodds a déclaré que la mémoire cache des messages prouvait que le Trésor était au courant des difficultés financières de Greensill trois mois avant que la société ne reçoive l’accès à des centaines de millions de livres de prêts garantis par les contribuables via l’accréditation au programme de prêt pour l’interruption des grandes entreprises du coronavirus (CLBILS).

Et elle a déclaré avoir confirmé que Greensill avait discuté de son application au programme avec des responsables du Trésor le 24 avril, le jour après que M. Sunak avait envoyé un texto à Cameron pour dire qu’il avait «poussé» son équipe à explorer des options avec la Banque d’Angleterre.

« Rishi Sunak a eu peur de son rôle dans le sleaze qui engloutit le Parti conservateur, mais plus il se cache de l’examen, plus il soulève de questions », a déclaré le chancelier fantôme.

«Nous savons maintenant que ses fonctionnaires étaient pleinement conscients que Greensill Capital était en difficulté financière des mois avant que le gouvernement lui ouvre la porte pour prêter des centaines de millions de livres de prêts garantis par les contribuables.

«Mais nous ne savons pas ce que le chancelier a dit à David Cameron qu’il avait ‘poussé son équipe’ à faire un jour avant que l’affiliation de Greensill à un programme de prêt Covid ne soit discutée au Trésor, ni quel rôle il a joué dans l’octroi d’allégements fiscaux par SMS à Sir James Dyson.

«Le chancelier devrait être franc en publiant tous les détails de chaque texte, de chaque message et de chaque réunion secrète qu’il a eue avec des lobbyistes au sujet des modifications des règles fiscales et des régimes de soutien de Covid-19.»