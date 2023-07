Le chef de l’Etat islamique tué par un drone américain en Syrie, selon le Pentagone

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les drones américains Reaper en Syrie ont pu rechercher et tuer un haut commandant de l’Etat islamique vendredi malgré l’ingérence de l’armée russe, a déclaré le Pentagone.

Dans une déclaration à L’indépendant Dimanche, le ministère de la Défense a déclaré qu’un groupe d’avions Reaper avait détruit une moto conduite par Usamah al-Muhajir, considéré par les forces américaines comme l’un des principaux commandants des forces de l’État islamique restant dans la région d’Alep en Syrie. Isis a été chassé de chaque centimètre de territoire sur lequel il revendiquait autrefois le contrôle militaire, mais des poches de combattants et de dirigeants du groupe terroriste restent dispersées dans la région, complotant des attaques contre les forces syriennes et l’ouest.

« Nous avons clairement indiqué que nous restons attachés à la défaite de l’Etat islamique dans toute la région », a déclaré le général Michael Kurilla, commandant du Commandement central américain. [CENTCOM]. « L’Etat islamique reste une menace, non seulement pour la région mais bien au-delà. »

Le communiqué de presse du Pentagone a ajouté : « Il n’y a aucune indication que des civils aient été tués dans cette frappe, et la coalition évalue les rapports faisant état d’une blessure civile. Cela perturbera et dégradera la capacité de l’Etat islamique à planifier et à mener des attaques terroristes. Cependant, les opérations du CENTCOM contre l’Etat islamique, aux côtés des forces partenaires en Irak et en Syrie, se poursuivront afin d’obtenir la défaite durable du groupe.

Des photos et des vidéos publiées par l’agence ont montré le moment où l’avion a été confronté à des avions de chasse russes effectuant des manœuvres « dangereuses » alors qu’ils cherchaient leur cible, ce qui, selon des responsables de la défense, a eu lieu quelques heures avant la frappe réussie.

« La frappe de vendredi a été menée par les mêmes MQ-9 qui avaient, plus tôt dans la journée, été harcelés par des avions russes lors d’une rencontre qui avait duré près de deux heures », a expliqué l’agence.

Une série d’incidents similaires s’est produite ces derniers jours impliquant des avions russes et des forces de l’OTAN au-dessus de la Syrie – les États-Unis ont accusé les avions russes d’un certain nombre d’incidents impliquant des drones, tandis que l’armée française a accusé la semaine dernière les forces russes de ce qu’elle a décrit comme un » interaction non professionnelle » dans la même région.

Les responsables du Pentagone avaient initialement abordé le harcèlement vendredi, sans annoncer le succès de l’opération qui avait eu lieu.

«Plus tôt dans la journée, trois drones MQ-9 ont de nouveau été harcelés par des avions de combat russes alors qu’ils survolaient la Syrie. Au cours de la rencontre de près de deux heures, des avions russes ont effectué 18 passes rapprochées non professionnelles qui ont amené les MQ-9 à réagir pour éviter des situations dangereuses », a déclaré le lieutenant-général Alex Grynkewich de l’Air Force dans un communiqué vendredi.

« Nous continuons d’encourager la Russie à revenir aux normes établies d’une armée de l’air professionnelle afin que nous puissions tous nous concentrer à nouveau sur la défaite durable de l’Etat islamique », a-t-il ajouté.